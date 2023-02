Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Liposuccion Genève pour hommes et femmes

La Liposuccion Genève est une des opérations de chirurgie esthétique les plus connues en Suisse. Sachez en plus en lisant notre article dédié



La liposuccion est une procédure cosmétique populaire qui élimine les dépôts de graisse dans le corps. La liposuccion peut être utilisée pour éliminer l'excès de graisse dans de nombreuses zones, notamment l'abdomen, les hanches, les cuisses et les fesses. Elle est aussi couramment utilisée pour traiter la cellulite sur les jambes et l'arrière des bras. La procédure consiste à insérer un tube creux dans le tissu adipeux par de petites incisions dans votre peau. Après avoir injecté une solution liquide dans les cellules graisseuses à l'aide d'un dispositif en forme d'aiguille appelé canule, le médecin appuie sur une pompe à vide qui lui est reliée pour aspirer le maximum de graisse sans endommager les vaisseaux sanguins ou les nerfs entourant ces zones.

Qu'est-ce que la liposuccion ? La liposuccion est une intervention chirurgicale visant à éliminer la graisse du corps. L'objectif de la liposuccion est d'améliorer le contour de votre corps en éliminant les dépôts de graisse indésirables et en les remplaçant par des tissus de meilleure forme. La liposuccion peut être utilisée pour éliminer la graisse dans de nombreuses parties du corps, notamment :

l'abdomen (ventre)

le dos ou les flancs (poignées d'amour)

les fesses. La liposuccion peut également être utilisée comme traitement alternatif de la gynécomastie (augmentation du volume des seins chez l'homme), qui est causée par un déséquilibre entre les niveaux d'œstrogène et de testostérone dans le corps des hommes.

La liposuccion est-elle une procédure sûre ? La liposuccion est une intervention sûre. Elle est sûre si elle est pratiquée par un chirurgien qualifié. Vous devez vous sentir à l'aise pour poser toutes les questions que vous souhaitez sur l'intervention et ses risques avant de décider si la liposuccion vous convient ou non.

La liposuccion est considérée comme une intervention chirurgicale et comporte donc des risques. Un chirurgien qualifié discutera de ces risques avec vous lors de la consultation et s'assurera qu'il est en mesure de réaliser votre intervention en toute sécurité avant de procéder au traitement.

Tout le monde peut-il subir une liposuccion ? Si votre IMC est égal ou supérieur à 30, vous pouvez bénéficier d'une liposuccion.

Si votre IMC est égal ou supérieur à 27, mais que vous n'avez pas de problèmes de santé qui entraînent une surcharge pondérale, la liposuccion peut également être une option pour vous.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez et que vous souhaitez vous débarrasser de dépôts graisseux tenaces qui ne disparaissent pas malgré l'exercice physique et le régime, la liposuccion fera des merveilles !

Comment fonctionne la liposuccion ? La liposuccion est une procédure qui permet d'éliminer la graisse du corps. Elle peut être utilisée pour éliminer l'excès de graisse dans de nombreuses zones du corps, notamment :

l'abdomen

Cuisses et hanches (poignées d'amour)

les fesses. La liposuccion est une procédure peu invasive réalisée en cabinet par un chirurgien cosmétique ou un chirurgien plastique expérimenté. La liposuccion utilise une canule (un tube étroit) reliée à une aspiration pour éliminer les cellules graisseuses par de petites incisions pratiquées dans la peau qui les entoure.

Combien coûte une liposuccion ? Combien coûte une liposuccion ? Le coût de la liposuccion varie en fonction de la zone, du chirurgien et du type d'intervention. Il peut aller de 4000 à 10 000 CHF. Le coût dépend de la zone du corps à traiter ainsi que de la quantité de graisse retirée.

Par exemple, si vous avez beaucoup de dépôts de graisse dans l'abdomen et les flancs (poignées d'amour), l'intervention coûtera plus cher que si vous vouliez seulement éliminer un peu de graisse excédentaire dans les cuisses ou les aisselles.

Quelles zones du corps sont candidates à la liposuccion ? Abdomen

Dos

Cuisses

Hanches

Bras (biceps, triceps, deltoïdes)

Cou * Visage et mâchoire * Fesses Y a-t-il des restrictions alimentaires avant ou après une liposuccion ? Mangez sainement.

Buvez beaucoup de liquides.

Évitez de fumer et de boire de l'alcool.

Évitez l'aspirine et l'ibuprofène, car ils peuvent augmenter les ecchymoses ou les saignements pendant l'opération. À retenir : La liposuccion peut être sûre et efficace pour de nombreuses personnes. La liposuccion est une procédure sûre et efficace pour de nombreuses personnes. Mais elle ne convient pas à tout le monde. Vous devez donc faire des recherches avant de vous soumettre à une liposuccion.

Si vous envisagez de subir une liposuccion, il y a quelques points à garder à l'esprit :

La liposuccion peut être coûteuse. Vous devez savoir quels résultats vous pouvez attendre de l'intervention avant de décider si elle en vaut la peine ou non. Conclusion La liposuccion est une procédure sûre et efficace qui peut vous aider à obtenir le corps que vous avez toujours voulu. Il est toutefois important de se rappeler qu'il n'y a aucune garantie en matière de liposuccion. Vos résultats dépendront de nombreux facteurs, dont votre poids, votre âge et votre condition physique. Mais si vous êtes prêt à investir dans votre personne (et votre santé), nous vous encourageons à poser des questions à votre chirurgien afin que les deux parties sachent clairement ce qu'implique ce processus avant d'aller de l'avant.

Marcia Parisis

Lu 21 fois









