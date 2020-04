Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Infos Business Liposuccion Lausanne La Liposuccion est une prestation qui sera beaucoup demandée après le Covid 19. Sachez en plus en lisant notre article dédiée sur la Liposuccion à Lausanne.



La liposuccion peut-elle être utilisée pour perdre du poids ?

S'agit-il d'une intervention définitive ?

Quelle est la différence entre la liposuccion, la liposculpture et la liposuccion ?

Est-ce une opération sûre ?

Ce ne sont là que quelques-unes des questions les plus fréquentes auxquelles répond le Dr Francesco De Boccard, spécialiste en chirurgie plastique, esthétique et reconstructive. En quoi consiste la liposuccion ?

Peut-on l'utiliser pour perdre du poids ?



Une opération de liposuccion n'est pas utilisée pour perdre du poids, mais consiste à enlever sélectivement, après une étude attentive et minutieuse du patient, la graisse dans les zones où elle reste obstinément, malgré les régimes et les heures de gymnastique.



La liposuccion est-elle une opération sûre ?



Il n'y a pas d'opérations dangereuses. Il y a plutôt des opérations qui sont effectuées de manière incongrue et dans des environnements inadaptés. Tous les problèmes liés à la liposuccion, qui sont parfois entendus par les médias, sont en fait dus, dans la grande majorité des cas, au fait que ces opérations d'aspiration de la graisse n'ont pas été réalisées dans des salles d'opération entièrement équipées, mais dans des cliniques ambulatoires. La liposuccion est une véritable opération chirurgicale et, par conséquent, toutes les précautions et la finesse qui sont observées dans toutes les autres opérations de chirurgie plastique doivent être prises.



Une anesthésie totale ou locale est-elle préférable pour cette opération ?



Pour les petites opérations, la liposuccion est pratiquée sous anesthésie locale avec sédation mais toujours en salle d'opération, en présence de l'anesthésiste et avec toutes les précautions et les soins nécessaires. Si, en revanche, l'opération est plus importante, une anesthésie générale est indispensable.



Quelle est la différence entre la liposuccion, la liposculpture et la liposuccion ?



Il s'agit essentiellement de synonymes qui servent à définir le même sujet.



La liposuccion est-elle une intervention définitive ?



La graisse qui est retirée n'est pas réformée car les cellules adipeuses n'ont pas la capacité de se reproduire mais seulement d'augmenter de volume. Par conséquent, la graisse retirée, si par la suite le patient reprend du poids, ne sera pas réformée mais aura une augmentation de la graisse distribuée dans tout le corps, en raison de l'excès de calories introduites.



Les cicatrices seront-elles visibles après l'opération ?



Les cicatrices sont négligeables, ce sont de petites incisions d'environ 3-4 millimètres de large.



Peut-on traiter plusieurs zones au cours d'une même opération, même le visage ?



Pratiquement tout le corps peut être traité par liposuccion. En outre, si un patient a un problème à l'intérieur du genou, puis sur les hanches et a également un double menton, il est clair que ces trois zones peuvent être traitées avec succès dans la même opération.



La période post-opératoire est-elle très douloureuse ?



Plus que douloureux, il est agaçant. Il est nécessaire de porter une gaine hautement compressive pendant au moins un mois, dont la tolérance varie d'une personne à l'autre.



Combien de temps faut-il pour voir les premiers résultats ?



Le premier résultat est constaté au bout de trois jours environ lorsque les pansements sont retirés, puis le reste est apprécié sur une période de six mois, un an car l'œdème résultant du traumatisme de l'opération doit être complètement résolu.



Après l'opération, devez-vous faire des massages ?

Est-il conseillé de commencer ou de continuer à faire du sport ?



Après quelques semaines, il est bon de faire un drainage lymphatique dans les zones touchées. Au bout d'un mois, ceux qui le font devraient reprendre des activités sportives, tandis que ceux qui ne le font pas devraient les commencer. Source : https://www.entourage.ch/fr/technologies/chirurgie-esthetique/liposuccion/

