Liposuccion du ventre, Liposuccion abdominale en Suisse

CINQ CHOSES À SAVOIR SUR LA LIPOSUCCION DU VENTRE

La graisse sous-cutanée est la graisse qui se trouve juste sous la peau et qui peut être pincée. Elle est généralement inoffensive, mais peut être indésirable d'un point de vue esthétique.

1. Toutes les graisses ne sont pas égales

La graisse viscérale est stockée dans la cavité abdominale. Visuellement, elle peut être identifiée comme la "panse de bière" typique - elle est ferme et dure, et les personnes qui ont beaucoup de graisse viscérale sont parfois qualifiées de "maigres". La graisse viscérale est également beaucoup plus néfaste pour la santé que la graisse sous-cutanée.

Toutes les cellules graisseuses libèrent des hormones, mais comme la graisse viscérale est stockée à proximité des organes, elle est plus susceptible d'interférer avec leurs fonctions, ce qui peut entraîner une plus grande résistance à l'insuline (diabète de type 2), une augmentation de la tension artérielle et du taux de mauvais cholestérol (LDL) dans le sang, ainsi qu'un risque accru de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux.

2. La liposuccion de l'estomac ne nécessite pas d'anesthésie générale

C'est vrai pour toutes les parties du corps, mais ce n'était pas le cas auparavant ! En fait, certains chirurgiens préfèrent encore l'ancienne méthode qui consiste à utiliser l'anesthésie générale, surtout lorsqu'il s'agit de l'abdomen. Que votre chirurgien ait recours à l'anesthésie générale ou à l'anesthésie locale uniquement, il utilisera probablement la méthode tumescente, qui constitue depuis de nombreuses années la référence en matière de sécurité et d'efficacité de la liposuccion.

La méthode tumescente de liposuccion de l'estomac consiste à remplir la zone graisseuse située entre la peau et la cavité abdominale avec ce que l'on appelle un liquide tumescent - un mélange de sérum physiologique et d'épinéphrine, avec du bicarbonate de sodium comme tampon. La solution saline remplit la couche graisseuse sous la peau jusqu'à ce qu'elle soit élargie et ferme (ou tumescente), ce qui la rend plus facile à sculpter - c'est pourquoi cette méthode est parfois appelée liposculpture. L'épinéphrine agit comme un vasoconstricteur, resserrant les vaisseaux sanguins de la région afin de réduire les ecchymoses et les pertes de sang.

Si votre chirurgien pratique une liposuccion de l'estomac sous anesthésie locale, il ajoutera également de la lidocaïne (un agent anesthésiant) au liquide tumescent. Cela permet aux chirurgiens de pratiquer la lipo sans endormir les patients et de réduire les risques liés à l'anesthésie générale, ce qui rend l'intervention plus sûre dans l'ensemble. La méthode tumescente avec anesthésie locale est celle utilisée dans certaine clinique liposuccion du ventre.

3. Attention à la peau lâche et au ventre qui pend

Avec l'âge, la quantité de collagène produite par votre corps diminue, ce qui entraîne une baisse de l'élasticité de la peau, qui ne rebondit plus comme avant. Il n'y a pas de mauvais âge pour subir une liposuccion ! Mais sachez que plus vous êtes âgé, plus le relâchement de la peau risque d'être un problème, en particulier dans le cas d'une lipoaspiration du ventre.

Vous savez peut-être que la peau lâche peut être un problème après une perte de poids importante, mais elle peut également l'être après une liposuccion. La liposuccion assistée par laser, telle que SmartLipo, vous donnera les meilleurs résultats possibles en matière de resserrement de la peau par la seule liposuccion. Cela dit, dans certains cas, en raison de la taille de l'abdomen ou du manque d'élasticité de la peau, il peut être nécessaire d'envisager une abdominoplastie.

4. La graisse ne se déplace pas (mais vous pouvez quand même prendre du poids)

La liposuccion est un investissement dans votre corps et, comme tout investissement, il doit être entretenu. La liposuccion du ventre ne vous empêchera pas de reprendre du poids dans votre ventre, et elle ne vous empêchera certainement pas de prendre du poids. Si vous prenez du poids, votre ventre sera toujours plus mince qu'il ne l'aurait été autrement ! N'oubliez pas que la liposuccion n'est pas une solution pour perdre du poids et qu'elle ne doit pas être utilisée comme telle.

Après une liposuccion du ventre, votre corps a moins de cellules graisseuses dans l'abdomen qu'auparavant (environ 70 % de moins). Si vous prenez du poids après une liposuccion du ventre, votre corps stocke la même quantité de graisse aux mêmes endroits que d'habitude. Cependant, étant donné que nous avons éliminé beaucoup de cellules graisseuses dans l'estomac, d'autres zones peuvent sembler plus grandes que l'estomac en comparaison. Votre abdomen sera toujours plus petit qu'il ne l'aurait été sans lipo, mais cela ne signifie pas que vous pouvez manger tout ce que vous voulez sans jamais prendre de poids. La liposuccion n'est pas une solution miracle et ne doit pas être utilisée comme telle.

5. Les abdominaux se font dans la salle de sport (et dans la cuisine)

Vous avez probablement entendu l'expression "les abdominaux se font dans la cuisine, pas dans la salle de sport". Et c'est tout à fait vrai. Si vous avez beaucoup de graisse sous-cutanée, peu importe la taille et la force de vos muscles abdominaux, ils ne se tendront pas tout seul c'est un fait !



