Mastopexie Genève, questions et réponses sur cette opération

La mastopexie est une intervention chirurgicale qui permet de remonter et de remodeler les seins. L'objectif de cette intervention est de rétablir l'équilibre de votre corps en veillant à ce que la taille, la forme, la position et la symétrie de vos seins soient identiques. Une mastopexie peut améliorer l'affaissement des seins et accroître votre confort et votre confiance en vous. L'intervention est réalisée en ambulatoire et les patientes rentrent généralement chez elles le jour même. La durée de la convalescence dépend du type d'intervention, mais la plupart des femmes peuvent reprendre le travail dans les deux semaines qui suivent l'opération.



Cette intervention peut être réalisée sous anesthésie générale ou sous anesthésie locale avec sédation, en fonction de vos préférences et de vos antécédents médicaux. L'intervention dure généralement 1 à 2 heures pour les deux côtés, mais elle peut durer plus longtemps en cas de complications ou si d'autres procédures sont nécessaires, comme l'élimination de l'excès de peau après une perte de poids (s'il y a lieu).

Les risques associés à cette intervention comprennent des saignements, des gonflements et des ecchymoses à l'endroit de l'incision, une infection à tout endroit où une incision a été pratiquée dans la cavité thoracique (y compris à l'intérieur du tissu mammaire), des cicatrices dues à des interventions chirurgicales antérieures que vous auriez pu subir sur ces zones avant de vous faire opérer, et maintenant aussi ! N'oubliez pas non plus les problèmes éventuels liés spécifiquement aux femmes qui ont déjà accouché, comme les adhérences causant des douleurs pendant les rapports sexuels alors que l'opération a été réalisée avec succès et sans incident par ailleurs !"

Comment se déroule une mastopexie ? La mastopexie est pratiquée sous anesthésie générale. Le chirurgien pratique une incision autour de l'aréole et retire l'excès de peau. Le mamelon est ensuite soulevé et remodelé, puis repositionné. Des tissus supplémentaires peuvent être retirés si nécessaire, ce qui a une incidence sur la taille de vos seins par la suite. Votre médecin discutera avec vous de la quantité de tissu à retirer en fonction des objectifs que vous vous êtes fixés, ainsi que des autres options qui pourraient vous aider à les atteindre (comme la liposuccion).

La mastopexie est-elle douloureuse ? La mastopexie est une intervention qui permet de remonter et de remodeler les seins. Elle n'est pas douloureuse et est pratiquée sous anesthésie locale, de sorte que vous ne ressentirez aucune douleur pendant l'intervention. Vous serez engourdie pendant quelques jours après l'intervention, mais cet engourdissement devrait disparaître rapidement.

La principale raison pour laquelle la mastopexie peut être inconfortable est le gonflement causé par l'accumulation de liquide dans vos seins après l'opération. Cela se produit en raison de la gravité qui tire les seins vers le bas et provoque un déséquilibre entre la répartition des tissus et de la graisse dans vos seins. La douleur due au gonflement disparaît généralement dans les quatre semaines suivant l'opération, mais certaines femmes peuvent ressentir une gêne pendant plus longtemps que cela en raison du pincement ou de l'irritation des nerfs pendant l'intervention elle-même (un effet secondaire courant).

Le sein sera-t-il insensible après l'intervention ? La douleur liée à cette intervention est de courte durée et beaucoup moins forte que vous ne l'imaginez. On vous administrera un anesthésique local pour insensibiliser votre sein, de sorte que vous ne ressentirez aucune gêne pendant l'opération ou après. Il se peut que vous deviez prendre des analgésiques sur ordonnance (comme le Vicodin ou le Percocet) pendant plusieurs jours après l'opération, mais la plupart des femmes disent que ces médicaments ne sont pas nécessaires à leur rétablissement.

L'engourdissement est également temporaire ; il disparaît généralement au bout de quelques semaines après la mastopexie. Votre chirurgien discutera du temps nécessaire au retour de la sensation lorsqu'il examinera vos seins avant de les opérer, mais dans la plupart des cas, la sensation totale revient dans les deux mois qui suivent une mastopexie sur les deux seins à la fois - et parfois même plus tôt que cela !

Combien de temps faudra-t-il pour se remettre de l'intervention ? Le rétablissement après une mastopexie prend quelques semaines ou quelques mois, en fonction de la durée pendant laquelle vous avez porté un soutien-gorge et du type de soutien dont vous avez besoin après l'intervention. La plupart des femmes peuvent reprendre le travail dans les deux semaines qui suivent l'intervention, mais il est important qu'elles s'abstiennent de toute activité physique intense, comme les activités sportives ou l'exercice, pendant les trois semaines qui suivent l'intervention.

Combien de temps faudra-t-il pour reprendre les activités sportives après une mastopexie ? La durée de la convalescence dépend du type d'intervention chirurgicale pratiquée. La mastopexie est une intervention chirurgicale mineure, mais elle nécessite néanmoins une période de convalescence. La durée de cette période dépend de l'intensité de la douleur ressentie après l'opération et de la façon dont vous suivez les instructions de votre médecin pendant cette période.

Vous pourrez peut-être reprendre certaines activités immédiatement, mais d'autres nécessiteront une cicatrisation plus longue avant de pouvoir être pratiquées en toute sécurité, sans risque de nouvelle blessure ou d'infection. Si vous envisagez de reprendre des activités sportives peu de temps après avoir subi une mastopexie (lifting des seins), assurez-vous qu'il s'agit d'exercices à faible impact, comme la marche ou la natation, plutôt que d'exercices à fort impact, comme la course à pied ou le basket-ball, où le risque de blessure est plus élevé en raison de la pression accrue exercée sur la zone de la poitrine pendant l'exercice, du fait de la prise de poids après la grossesse ou d'une prise de poids rapide sur une courte période.

La mastopexie est une intervention chirurgicale destinée à remonter les seins tombants. La mastopexie peut être pratiquée sous anesthésie locale ou générale, selon votre préférence et les recommandations du chirurgien. Elle peut être pratiquée sur un seul sein ou sur les deux en même temps, en fonction de l'importance de l'affaissement de chaque sein. Toutefois, il est préférable d'en pratiquer une à la fois afin d'éviter les complications liées à deux interventions chirurgicales simultanées (comme les saignements).



