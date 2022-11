Mayotte: forte hausse de la violence sur l’île

On connaît l’île pour la répétition des cas de violence mais pas encore pour des actes de telle ampleur. La violence de l’attaque laisse voir des impacts non négligeables sur le car qui transportait une trentaine d’élèves en route pour l’école. On dénombre plusieurs personnes blessées dont le conducteur puisque ces personnes mal intentionnées qui ont attaqué le car avaient fait usage de pierres et de machettes. Ils ont pu briser les vitres et toucher certains enfants à bord. C’est triste pour le quotidien des populations qui vivent désormais dans la peur.



Il faut reconnaître que sur l’île ces attaques entre groupes rivaux sont réguliers comme ce fut le cas cette fois encore. L’attaque est attribuée visiblement aux jeunes d’un village rival précisément Majicavo dans le Nord Mamoudzou. Ces derniers sont passés à l’acte à un arrêt de bus sur les autres jeunes de la commune de Kaweni.

Ce 101ème département français est le spectacle de scènes de pillages et d’affrontement entre bandes ces derniers temps.