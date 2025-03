Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Chirurgie Esthétique Mésothérapie du visage ? Comment cela se passe ? La mésothérapie du visage : déroulement d'une séance et résultats attendus

Par le Dr Riccardo Marsili – Médecine Esthétique – Paris



La mésothérapie du visage est une technique de médecine esthétique douce et non invasive, idéale pour revitaliser la peau, lui redonner éclat et hydratation en profondeur. En tant que médecin esthétique installé à Paris, je propose ce soin à mes patient(e)s qui souhaitent un effet “coup d’éclat” naturel et progressif, sans passer par la chirurgie.



Voici comment se déroule une séance typique au cabinet, et les résultats que vous pouvez en attendre.

🧬 Qu’est-ce que la mésothérapie du visage ? La mésothérapie consiste à injecter dans les couches superficielles de la peau un cocktail nutritif composé de vitamines, minéraux, acide hyaluronique non réticulé, acides aminés et antioxydants. Ces micro-injections ciblées permettent de stimuler la régénération cellulaire, l’hydratation et la fermeté de la peau.

🔬 Déroulement d'une séance au cabinet 1. Consultation personnalisée

Chaque traitement commence par une consultation approfondie afin d’évaluer l’état de votre peau, vos attentes et vos antécédents médicaux. Ce diagnostic me permet de sélectionner la formulation la plus adaptée à votre type de peau et à vos objectifs.

2. Préparation de la peau

Le jour de la séance, la peau est soigneusement nettoyée et désinfectée. Une crème anesthésiante peut être appliquée 15 à 20 minutes avant la séance pour un confort optimal, surtout si vous êtes sensible.

3. Micro-injections ciblées

À l’aide d’aiguilles très fines ou d’un pistolet de mésothérapie, le cocktail est injecté en multiples points sur l’ensemble du visage, parfois également sur le cou et le décolleté. La séance dure en moyenne 20 à 30 minutes. Les injections sont superficielles et généralement bien tolérées.

4. Soin apaisant post-traitement

Après les injections, une crème apaisante est appliquée. De légères rougeurs ou petits gonflements peuvent apparaître, mais disparaissent généralement en quelques heures à 48h maximum. Il est possible de reprendre ses activités dès la sortie du cabinet.

🌟 Quels résultats attendre ? Dès les premières séances, vous pouvez constater :

Un teint plus lumineux et uniforme

Une peau visiblement plus hydratée et souple

Un effet “bonne mine” naturel

Une amélioration de la texture de peau (moins terne, plus lisse) Après plusieurs séances (souvent 3 à 4 séances espacées de 2 à 3 semaines), les effets cumulés permettent :

Une réduction des ridules fines

Une peau plus ferme et tonique

Un ralentissement visible du vieillissement cutané La mésothérapie est aussi un excellent complément à d’autres traitements esthétiques comme les peelings, le microneedling ou les injections d’acide hyaluronique pour potentialiser les résultats.

📅 À quelle fréquence faire des séances ? Je recommande généralement une cure initiale de 3 à 4 séances rapprochées, puis 1 séance d’entretien tous les 2 à 3 mois selon l’âge, le mode de vie et l’état de la peau. Cette régularité permet de maintenir une peau revitalisée, hydratée et naturellement éclatante tout au long de l’année.

Chaque visage est unique. Mon approche de la mésothérapie est toujours personnalisée, douce et progressive. Mon objectif n’est pas de transformer, mais de révéler la beauté naturelle de votre peau et de ralentir les signes du temps de manière harmonieuse et durable.

Pour toute question ou pour réserver votre première consultation, je vous accueille au cabinet à Paris dans un cadre professionnel, chaleureux et confidentiel.

Dr Riccardo Marsili

Médecine Esthétique – Paris

—

Vous souhaitez redonner de l’éclat à votre peau ? Parlons-en ensemble.

