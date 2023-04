Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Opération et traitement des seins tubéreux en France

L'opération des seins tubéreux est très compliquée et demande beaucoup de temps. Nous espérons que cet article vous a permis de mieux comprendre la maladie et ses options de traitement. Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant votre propre santé, veuillez consulter un médecin ou un autre professionnel de la santé dès que possible.



L' Retrait d'implants mammaires avec mastectomie d'épargne mamelonnaire Si l'on vous diagnostique un cancer du sein, votre médecin peut vous recommander d'enlever les tissus atteints et de procéder à une reconstruction. Il existe plusieurs types de reconstructions possibles après une tumorectomie ou une mastectomie.

Une mastectomie épargnant le mamelon consiste à retirer tout ou partie du sein tout en préservant autant de tissu sain que possible autour de chaque mamelon. Cette opération préserve votre capacité à allaiter si vous le souhaitez, car elle laisse intacts les vaisseaux sanguins qui alimentent les canaux lactifères et les vaisseaux lymphatiques (qui drainent le liquide des plaies). Elle permet également une reconstruction plus facile avec des implants plus tard, si nécessaire, et dans certains cas, des résultats naturels sans implants ! Chirurgie conservatrice du mamelon et reconstruction mammaire par implants Chirurgie d'épargne mamelonnaire et reconstruction mammaire par implants :

La mastectomie d'épargne mamelonnaire est une intervention chirurgicale qui consiste à enlever un ou les deux seins, tout en préservant les mamelons. Le chirurgien enlève tout le tissu autour de chaque mamelon, ne laissant qu'une petite quantité de tissu conjonctif pour le soutenir. La pose d'un implant mammaire peut avoir lieu à tout moment après cette intervention. Il est toutefois important d'attendre au moins six semaines avant de se faire opérer afin que le corps ait le temps de guérir de tout gonflement ou inflammation causé par l'ablation du (des) sein(s). Ce type de reconstruction nécessite également des soins postopératoires supplémentaires car il y a désormais deux incisions de chaque côté (l'une où l'on a retiré votre sein/les mamelons et l'autre où l'on a placé un implant). Chirurgie conservatrice du mamelon et reconstruction mammaire avec implants Chirurgie du mamelon et reconstruction mammaire par implants :

Le mamelon est retiré, ce qui laisse une cicatrice. Le complexe mamelon-aréole est préservé. La chirurgie d'épargne du mamelon est réalisée sous anesthésie locale, ce qui signifie que vous serez éveillée pendant l'intervention mais que vous ne ressentirez aucune douleur. Le mamelon est reconstruit à partir de la peau de l'aréole et du complexe mamelon-aréole.

Chirurgie du mamelon sans implants : Ce type d'intervention nécessite moins de temps de récupération que les autres car il n'y a pas de muscle impliqué dans cette procédure. Votre médecin refermera vos incisions à l'aide de points de suture après avoir prélevé des tissus de part et d'autre de la paroi thoracique ; il les soumettra ensuite à des tests avant de les remettre en place à leur place !

L'ablation du tissu mammaire et de la peau se fait par une petite incision dans le sein. L'intervention est réalisée sous anesthésie générale et vous serez endormie pendant cette période. Votre chirurgien retirera autant de tissu mammaire tubéreux que possible tout en préservant votre mamelon si vous souhaitez le conserver.

josie bonet

