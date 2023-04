Orthodontiste ? Comment il travaille ?

Pourquoi toute une équipe de spécialistes travaille-t-elle souvent sur un seul patient ?

Qu'est-ce qui définit vraiment le professionnalisme d'un dentiste ?

Pourquoi le travail d'équipe est-il si important en dentisterie, et quelle est l'importance d'avoir des spécialistes de différents domaines ?

Pourquoi avez-vous choisi la dentisterie et qu'est-ce qui vous a surpris lorsque vous avez commencé à travailler dans ce domaine ?

Dès le plus jeune âge, on a aimé construire, porter attention aux détails et utiliser ses mains pour créer des résultats tangibles. En tant que dentiste, vous ne créez pas seulement un résultat tangible, mais vous apportez également un bénéfice à quelqu'un d'autre. Ce sont les aspects quiont fait choisir la dentisterie comme carrière.

Lorsque on a commencé à étudier la dentisterie, on a réalisé à quel point ce domaine était complexe, combien de critères devaient être évalués et anticipés, et à quel point les protocoles médicaux influençaient la longévité du traitement et les résultats. L'un des facteurs les plus importants dans le travail d'un dentiste est la compatibilité entre les attentes du patient et les meilleures solutions en termes de santé et de longévité. Lors de la consultation, il est essentiel de bien évaluer la situation, d'être à l'écoute des attentes du patient et d'expliquer clairement les options de traitement possibles et les résultats à atteindre. Il s'agit toutefois de la "partie émergée de l'iceberg", car il y a aussi une partie du travail que le patient ne peut pas voir. Elle implique la collaboration de toute l'équipe et l'exécution technique du travail, dans le strict respect des protocoles de traitement.



Où se situe le professionnalisme du médecin ?

L'un des aspects importants du professionnalisme a été très précisément défini par un patient: "Le professionnalisme, c'est la capacité de parler de questions complexes en termes simples". En effet, la capacité à établir une relation de confiance, à parler ouvertement et de manière compréhensible, à aider à trouver des solutions qui soient à la fois conformes aux attentes du patient et les meilleures du point de vue du médecin et de la longévité du résultat, est d'une importance capitale dans notre domaine.

En outre, le professionnalisme est également lié à l'apprentissage continu et à la capacité d'appliquer dans la pratique les connaissances scientifiques les plus récentes, les technologies développées et les méthodes de traitement éprouvées. En médecine, comme dans d'autres domaines, ce n'est pas à un manque de connaissances que nous sommes actuellement confrontés, mais à un désir de sélectionner les professionnels les plus expérimentés auprès desquels nous pouvons apprendre et découvrir ce qui fonctionne le mieux en matière de traitement.

Les patients se demandent parfois pourquoi les dentistes se spécialisent dans d'autres domaines : certains font du travail thérapeutique, d'autres de la prothèse, d'autres de la restauration de l'occlusion ou de l'esthétique dentaire. La réponse est simple : pour être professionnel, on essaie d'approfondir au maximum le domaine afin de pouvoir évaluer toutes les nuances de chaque situation et fournir au patient un résultat de qualité. C'est ce qui a amené à faire un internat en orthopédie.

En effet, il peut sembler que les dentistes étaient autrefois la réponse à toutes les questions, mais de nos jours, de plus en plus de personnes sont orientées vers d'autres spécialistes dentaires (par exemple, les chirurgiens orthopédiques, les orthodontistes, les parodontistes, etc.) Pouvez-vous nous expliquer pourquoi un seul médecin ne suffit plus ?

On comparerait les soins dentaires et bucco-dentaires à un orchestre, où chacun joue d'un instrument et où chaque musicien a un rôle à jouer. Même si un violoniste a une excellente ouïe et connaît les notes, il ne sera au mieux de sa forme que lorsqu'il jouera du violon, car c'est ce à quoi il consacre la majeure partie de son temps.

Avec les progrès rapides de la science, nous sommes encore plus conscients de la complexité des traitements et sommes en mesure d'apprécier de plus en plus les nuances de chaque cas, qu'il s'agisse d'obtenir les meilleurs résultats et la meilleure prévention, de prévenir ou d'arrêter une maladie, ou de restaurer l'occlusion, les dents ou les rangées de dents.

Non seulement il existe des spécialistes dans différents domaines de la dentisterie - endodontie, parodontie, orthodontie, chirurgie buccale, chirurgie maxillo-faciale, appareil dentaire adulte , etc. - mais ces dentistes se spécialisent souvent même dans leur domaine de prédilection. Par exemple, une parodontiste est spécialisée dans la dentisterie au laser et un chirurgien buccal est spécialisé dans le traitement des douleurs faciales atypiques. Afin d'explorer plus avant les possibilités de restauration des dents, des groupes de dents et de l'occlusion, on a choisi la résidence orthopédique. Cela permet également d'approfondir continuellement les connaissances sur les solutions de prévention et de traitement de l'articulation temporo-mandibulaire.