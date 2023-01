Plus d’un million de personnes manifestent en France contre la réforme des retraites

Si les manifestants et les syndicats n’attendent rien d’autre que l’abandon du projet de faire passer l’âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, il faut s’attendre à certainement plus de heurts à l’occasion de la prochaine manifestation. Le ministère de l’intérieur devra revoir ses effectifs. Faudrait-il rappeler que 10.000 policiers étaient mobilisés pour cette première journée dont 3.500 dans la capitale. Il faut s’attendre aussi à une paralysie progressive des activités si des mesures ne sont pas prises à temps. On estime à environ 30% l’effectif des fonctionnaires qui étaient en grève. Ce chiffre pourrait s'accroître prochainement.

Macron ne pouvait pas rester indifférent d’une telle mobilisation même s’il reste pour le moment ferme sur la logique de son gouvernement. Pour le président de la république, la réforme des retraites est « juste et responsable ».