Prix lifting mammaire, comment il se définit ?

Le lifting mammaire est une intervention qui permet de remodeler les seins et de leur donner un aspect plus jeune. Comme pour toute chirurgie esthétique, le coût d'un lifting mammaire peut varier considérablement en fonction de votre situation géographique et du chirurgien que vous choisissez. Le fait de mieux comprendre ce processus peut vous aider à prendre une décision éclairée lorsqu'il s'agit de choisir le bon chirurgien pour votre intervention.





Il est important de comprendre que le prix d'un lifting mammaire ne dépend pas uniquement de la durée de l'intervention. Il est important de comprendre que le prix d'un lifting mammaire ne dépend pas uniquement de la durée de l'intervention. Une patiente paiera plus cher si une incision est pratiquée autour de l'aréole, par exemple, ou si des implants sont posés en même temps que le lifting. Dans ce cas, les deux interventions doivent être réalisées séparément et en deux rendez-vous distincts.

Un lifting mammaire de base consiste à retirer l'excès de peau sous les seins et à resserrer les tissus sous-jacents pour qu'ils reposent plus haut sur la paroi thoracique. Parfois appelé "soutien-gorge interne" parce qu'il remodèle les seins sans en modifier la taille, ce type de lifting peut durer entre 30 minutes et deux heures, en fonction de l'ampleur du travail à effectuer et des complications éventuelles survenues pendant l'intervention (comme des saignements).

Le coût d'un lifting mammaire varie considérablement en fonction du type d'incisions utilisées et de la nécessité ou non de recourir à des implants. Il faut compter entre 5 000 et 10 000 dollars pour un lifting des seins avec une cicatrice minimale. Le coût d'un lifting mammaire varie considérablement en fonction du type d'incision utilisé et de la nécessité ou non de recourir à des implants.

Si vous envisagez un lifting des seins sans implants, votre chirurgien pratiquera probablement une incision autour de l'aréole (la peau pigmentée autour de chaque mamelon) plutôt qu'en dessous, ce qui donne un résultat plus naturel et ne nécessite pas de cicatrices supplémentaires en plus de celles résultant de l'ablation de l'excès de peau sous les seins. Cependant, certaines femmes souhaitent augmenter le volume de leurs seins une fois l'opération terminée. Si c'est votre cas, préparez-vous à débourser plus de 10 000 dollars !

Les liftings mammaires sont généralement moins coûteux que les implants. Le lifting des seins est généralement moins coûteux que la pose d'implants.

Les seins peuvent être relevés avec ou sans implants, c'est vous qui décidez ! Par exemple, si vous avez encore du tissu mammaire mais qu'il a perdu du volume avec le temps, un simple lifting peut suffire. En revanche, si vos seins ont complètement dégonflé et n'ont plus aucune forme ou définition après l'allaitement (ou d'autres facteurs), l'ajout d'un implant peut s'avérer nécessaire pour donner à votre corps un aspect plus volumineux et naturel. Dans ce cas, le coût des deux interventions est pris en compte dans le coût total, mais en général, les liftings mammaires sont moins coûteux que l'ajout d'un implant.

Il est important d'examiner les options qui s'offrent à vous en dehors d'un lifting mammaire traditionnel, ainsi que l'expertise de votre médecin en la matière. Il est important de prendre en compte les options autres que le lifting mammaire traditionnel, ainsi que l'expertise de votre médecin dans ce domaine. Si vous êtes à la recherche d'une procédure alternative qui vous donnera des résultats similaires mais avec moins de temps d'immobilisation, il existe plusieurs options disponibles. Par exemple :

Le lifting périaréolaire est similaire à un lifting mammaire traditionnel, mais il ne nécessite pas d'incisions autour de l'aréole - la zone sombre qui entoure chaque mamelon - et présente donc des cicatrices moins visibles que les autres interventions. Ce type de chirurgie peut également être pratiqué sous anesthésie locale, de sorte que les patientes n'ont pas besoin d'anesthésie générale ou de sédation pendant l'intervention (bien que certaines puissent encore opter pour cette solution). En outre, comme aucune incision n'est nécessaire autour du mamelon ou de l'aréole après l'intervention, les patientes guérissent généralement plus vite qu'elles ne le feraient après avoir subi des procédures plus invasives comme la liposuccion seule.* Une mini-mastopexie formelle consiste à retirer l'excès de tissu sous chaque sein sans faire de changement au-dessus du niveau de la peau.* Le transfert de graisse peut être utilisé seul ou avec d'autres techniques comme les implants ou les liftings lors de la réalisation d'une augmentation. Un lifting mammaire est un excellent moyen d'améliorer votre image corporelle et votre estime de soi, mais il est important de prendre en compte les options autres qu'un lifting mammaire traditionnel, ainsi que l'expertise de votre médecin dans ce domaine.





Marcia Parisis

