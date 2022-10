Que retenir du 24ème congrès du Parti Communiste d'Inde ?

Le CPI est un parti qui fonctionne sur la base du centralisme démocratique. Le congrès est le lieu dédié à la critique et l'autocritique. Les délégués ont débattu de la résolution politique, feuille de route du CPI jusqu'au prochain congrès du parti, du rapport d'organisation et du bilan politique du Conseil national sortant.



Le 24ᵉ congrès a élu un nouveau Conseil national de 95 membres, 11 membres de la Commission centrale de contrôle. Le nouveau Conseil national a réélu D Raja pour un second mandat et a élu les 31 membres de l'Exécutif national et les 11 membres du Secrétariat national.



Vaincre le BJP, unir la gauche



Le 24e Congrès du Parti du CPI s'est conclu par un appel à une large alliance des partis de gauche, laïcs et démocratiques pour vaincre les nationalistes du RSS et du BJP. La nouveauté par rapport au précédent congrès, l'Indian Congress n'a pas été mentionné cette fois. Ce point-là a soulevé des débats assez importants. Le congrès estime que l'Indian Congress peut être dans cette alliance, mais il ne faut pas chercher à courir derrière lui. Le CPI se rapproche ainsi de la position du CPI(M).



Le CPI propose de mettre l'accent sur le renforcement de l'unité de la gauche dans la prise de conscience que seule la gauche peut mener une lutte idéologique contre le nationalisme.



Mettre fin à la guerre russo-ukrainienne



Le CPI a appelé à faire tous les efforts sincères pour mettre fin à la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine et a averti qu'elle pourrait conduire à une catastrophe mondiale. Le CPI exprime ça "grave préoccupation" face à l'ingérence de l'OTAN dans ce conflit.



"Cette guerre cause d'immenses dommages aux vies humaines, aux ressources et à la sécurité alimentaire. Toute poursuite ou escalade de la guerre peut avoir des implications catastrophiques, car, dans une telle situation, l'utilisation d'armes nucléaires ne peut être exclue".