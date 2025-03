Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Chirurgie Esthétique Questions sur l'épilation laser en Suisse L'épilation laser fonctionne en émettant un faisceau lumineux qui est absorbé par la mélanine du poil, générant de la chaleur pour détruire le follicule pileux et empêcher la repousse. Elle est plus efficace sur les poils foncés et les peaux claires, bien que les lasers modernes puissent traiter les peaux plus foncées. Plusieurs séances (généralement 6 à 8) sont nécessaires, car le laser agit uniquement sur les poils en phase de croissance. Après chaque séance, la peau peut être sensible, nécessitant une hydratation et une protection solaire. Cette méthode est sûre et efficace lorsqu'elle est réalisée par un professionnel, mais elle comporte quelques risques comme des rougeurs ou des brûlures si les réglages ne sont pas adaptés.

L’épilation laser : Comment ça fonctionne ? L’épilation laser est une technique de médecine esthétique qui permet une réduction progressive et durable de la pilosité. Elle fonctionne aussi bien pour les hommes que pour les femmes et cible le follicule pileux grâce à un faisceau lumineux concentré.

Le principe de l’épilation laser Le laser émet une lumière à une longueur d’onde spécifique qui est absorbée par la mélanine du poil (le pigment qui lui donne sa couleur). Cette absorption génère une chaleur qui va détruire le bulbe du poil, empêchant ainsi sa repousse.

Cependant, tous les poils ne sont pas détruits en une seule séance, car l’efficacité du laser dépend du cycle pilaire. Les poils passent par trois phases :

Phase anagène (croissance) : C'est la phase où le poil est le plus riche en mélanine et donc la plus réceptive au laser. Phase catagène (transition) : Le poil commence à se détacher du bulbe, rendant le laser moins efficace. Phase télogène (repos) : Le poil est sur le point de tomber, et le bulbe est inactif. Seuls les poils en phase anagène sont éliminés lors d’une séance. D’où la nécessité de plusieurs séances espacées de 4 à 8 semaines pour traiter tous les poils.

Épilation laser pour les femmes et les hommes : quelles différences ? 📌 Chez la femme

Traitement très populaire pour les jambes, le maillot, les aisselles, le visage (menton, lèvre supérieure).

Résultats durables, surtout après un traitement complet.

Peut être utilisé pour traiter l'hyperpilosité hormonale (hirsutisme) mais nécessite un suivi médical. 📌 Chez l’homme

La demande est croissante, notamment pour le dos, le torse, la barbe, la nuque et les épaules.

Les poils masculins étant plus épais et souvent plus denses, il faut parfois plus de séances.

Permet de limiter les poils incarnés, notamment sur la barbe. Les types de lasers utilisés Il existe plusieurs types de lasers adaptés aux différentes couleurs de peau et de poils :

Alexandrite (755 nm) : Idéal pour les peaux claires avec des poils foncés.

: Idéal pour les peaux claires avec des poils foncés. Nd:YAG (1064 nm) : Adapté aux peaux foncées et noires, car il pénètre plus en profondeur sans brûler la peau.

: Adapté aux peaux foncées et noires, car il pénètre plus en profondeur sans brûler la peau. Diode (800-810 nm) : Convient aux peaux intermédiaires (phototypes III et IV). Le choix du laser dépend donc du phototype du patient et de la couleur de ses poils.

Déroulement d’une séance d’épilation laser Consultation préalable

Analyse du type de peau et du poil.

Exclusion des contre-indications (grossesse, exposition récente au soleil, certaines pathologies).

Test sur une petite zone pour éviter les réactions cutanées. Préparation

La zone doit être rasée 24 à 48 heures avant la séance.

Pas d’épilation à la cire ni à la pince au moins un mois avant.

Éviter l’exposition au soleil. Séance de laser

Port de lunettes de protection.

Application du laser sur la zone avec un léger picotement.

Durée : 10 min (aisselles) à 1h (jambes complètes). Après la séance

Rougeurs et sensations de chaleur possibles, mais elles disparaissent en quelques heures.

Application d’une crème apaisante type Biafine.

Éviter l’exposition au soleil et le bronzage pendant au moins 2 semaines. Nombre de séances et résultats 💡 En moyenne, 6 à 8 séances sont nécessaires pour une épilation durable, avec une diminution de 80 à 90 % des poils. Toutefois, une repousse fine et clairsemée peut apparaître avec le temps, nécessitant une séance d’entretien annuelle.

Les avantages de l’épilation laser ✅ Réduction durable des poils.

✅ Peau plus lisse et nette.

✅ Moins d’irritations et de poils incarnés qu’avec le rasage ou la cire.

✅ Gain de temps sur le long terme.

❗ Inconvénients possibles :

Ne fonctionne pas sur les poils blancs, blonds clairs ou roux.

Peut être inconfortable selon la sensibilité de la peau.

Nécessite d’éviter le soleil avant et après. A souligner L’épilation laser est une solution efficace et durable, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, à condition d’être bien encadré par un professionnel. L’adaptation du type de laser au phototype et au type de poil est essentielle pour garantir des résultats optimaux et éviter les effets secondaires.

