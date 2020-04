Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Infos Business Questions sur la Liposuccion La Liposuccion est une des prestations de chirurgie esthétique parmi les plus demandées. Sachez en plus en lisant notre article.







Les résultats obtenus avec la liposuccion sont-ils permanents ?



Les résultats de la liposuccion ne peuvent être considérés comme permanents que si le patient maintient son poids. S'il augmente modérément, le profil augmentera sans changer de forme. Les cellules adipeuses retirées par liposuccion ne repoussent pas.



Est-il vrai que la liposuccion peut créer des irrégularités dans la peau ?



Oui, malheureusement c'est vrai et cela est dû à la diminution de l'élasticité de la peau, de certains patients, qui ne permet pas le repositionnement correct de la peau après la diminution du volume de graisse.

Cependant, de nouvelles méthodes, telles que le VASERlipo® ou la liposuccion assistée par laser, réduisent considérablement la possibilité que cela se produise, car elles dissolvent la graisse et réchauffent la peau en la recompactant.



Quelles sont les alternatives à la liposuccion ?



En fait, il n'existe pas d'alternative valable à la liposuccion. La réduction de l'apport calorique et l'augmentation de la dépense énergétique (activité physique) peuvent réduire la masse grasse, mais elle est souvent tenace dans certaines zones du corps. Généralement l'abdomen pour l'homme et la culotte de cheval pour la femme.

L'infiltration avec des médicaments lipolytiques n'est efficace que sur de très petites accumulations de graisse.



La liposuccion combat la cellulite ?



Le terme de lutte est approprié car il est indéniable que la liposuccion contribue à améliorer l'effet peau d'orange typique de la cellulite. Dans la pratique, cependant, l'intervention n'est pas efficace en termes curatifs car elle ne résout pas le problème au niveau pathologique, c'est-à-dire la rétention d'eau et l'insuffisance capillaire.



Comment dormir après une liposuccion ?



Les premières nuits qui suivent l'opération peuvent être ennuyeuses car on ne sait pas vraiment vers quoi se tourner. Il n'y a pas de meilleure position, mais tous les chirurgiens suggèrent de s'allonger sur le dos. Grâce aux antidouleurs ou aux calmants, ces premières nuits se passent cependant sans problème.



Que faut-il manger après une liposuccion ?



Si vous pensez que vous allez rester sur un bâton après l'opération pour augmenter le résultat de la liposuccion, VOUS AVEZ tort. Une alimentation équilibrée et saine est la meilleure pour le corps qui a besoin de guérir. Un régime alimentaire riche en protéines aide les tissus qui ont besoin de guérir et de se rétablir.



Quand pratiquer une liposuccion ?



L'automne et l'hiver sont les meilleures périodes pour programmer une liposuccion. L'automne en particulier est la saison la plus recommandée, car le climat frais et agréable contribue à contrecarrer le gonflement physiologique. Cela est notamment dû au fait que des gaines élastiques et de retenue doivent être portées.



Site à voir : https://www.ladenise.com/site/aesthetics-chirurgie-esthetique-geneve/ Questions sur la Liposuccion :Les résultats de la liposuccion ne peuvent être considérés comme permanents que si le patient maintient son poids. S'il augmente modérément, le profil augmentera sans changer de forme. Les cellules adipeuses retirées par liposuccion ne repoussent pas.Oui, malheureusement c'est vrai et cela est dû à la diminution de l'élasticité de la peau, de certains patients, qui ne permet pas le repositionnement correct de la peau après la diminution du volume de graisse.Cependant, de nouvelles méthodes, telles que le VASERlipo® ou la liposuccion assistée par laser, réduisent considérablement la possibilité que cela se produise, car elles dissolvent la graisse et réchauffent la peau en la recompactant.En fait, il n'existe pas d'alternative valable à la liposuccion. La réduction de l'apport calorique et l'augmentation de la dépense énergétique (activité physique) peuvent réduire la masse grasse, mais elle est souvent tenace dans certaines zones du corps. Généralement l'abdomen pour l'homme et la culotte de cheval pour la femme.L'infiltration avec des médicaments lipolytiques n'est efficace que sur de très petites accumulations de graisse.Le terme de lutte est approprié car il est indéniable que la liposuccion contribue à améliorer l'effet peau d'orange typique de la cellulite. Dans la pratique, cependant, l'intervention n'est pas efficace en termes curatifs car elle ne résout pas le problème au niveau pathologique, c'est-à-dire la rétention d'eau et l'insuffisance capillaire.Les premières nuits qui suivent l'opération peuvent être ennuyeuses car on ne sait pas vraiment vers quoi se tourner. Il n'y a pas de meilleure position, mais tous les chirurgiens suggèrent de s'allonger sur le dos. Grâce aux antidouleurs ou aux calmants, ces premières nuits se passent cependant sans problème.Si vous pensez que vous allez rester sur un bâton après l'opération pour augmenter le résultat de la liposuccion, VOUS AVEZ tort. Une alimentation équilibrée et saine est la meilleure pour le corps qui a besoin de guérir. Un régime alimentaire riche en protéines aide les tissus qui ont besoin de guérir et de se rétablir.L'automne et l'hiver sont les meilleures périodes pour programmer une liposuccion. L'automne en particulier est la saison la plus recommandée, car le climat frais et agréable contribue à contrecarrer le gonflement physiologique. Cela est notamment dû au fait que des gaines élastiques et de retenue doivent être portées.Site à voir :

Dr Xavier Tenorio

















Flashback : < > Augmentation mammaire Nyon Chirurgie Plastique Chirurgie esthétique Genève Infos Business | Italia