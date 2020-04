Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Infos Business Questions sur le botox ?



Botox, botulinum ou toxine botulique ?



Tous ces termes sont utilisés pour désigner le même traitement de la réduction temporaire des rides d'expression. Les indications dans le domaine esthétique sont très précises, à savoir le traitement des rides de la région fronto-oculaire : pattes d'oie, rides verticales entre les sourcils (rides glabellaires) et rides horizontales du front. Il est également possible d'obtenir un petit lifting non chirurgical des sourcils. Une autre indication est l'hyperhidrose, c'est-à-dire une transpiration axillaire ou palmaire excessive.







Depuis combien de temps est-il utilisé ?



Dans d'autres branches de la médecine comme l'ophtalmologie, la neurologie et l'orthopédie, il est utilisé depuis plus de 30 ans. Dans le domaine esthétique, il a été introduit dans les années 90 et depuis lors, sa diffusion et ses applications ont atteint des chiffres vraiment impressionnants.







Quelle est la différence entre le botulinum et le filler (en ce qui concerne l'objectif esthétique) ?



Les deux traitements entraînent une réduction temporaire des rides, mais le mécanisme d'action est complètement différent. Les produits de comblement sont des produits de remplissage et sont donc utilisés lorsque, sous l'effet du temps ou d'autres facteurs, comme une perte de poids très importante, le volume à restaurer est perdu (pommettes, sillons nasogéniens, lèvres, etc.) ; le botulisme, en revanche, agit sur les rides qui sont causées non pas par la perte de volume, mais par l'action continue des muscles imitateurs que nous utilisons tous des centaines de fois par jour lorsque, par exemple, nous nous froissons le front ou les sourcils, nous bouclons le nez et nous plissons les yeux.







Qu'est-ce que le botulisme ?



La toxine botulique est une substance produite par une bactérie, le Clostridium Botulinum. Celui qui est utilisé à des fins esthétiques est appelé type A et est soigneusement purifié dans le processus de production du produit, ce qui le rend absolument inoffensif pour la santé. Injecté aux endroits appropriés au moyen d'une aiguille très fine, il agit temporairement et bloque partiellement la fonction de certains muscles, ce qui a pour effet de lisser les rides et de donner à la peau un aspect plus lisse et plus frais.







Pourquoi en lisez-vous autant sur l'internet comme des personnes qui restent avec un œil ouvert et un œil fermé ou un sourcil haut et un bas ?



Comme pour tous les traitements médicaux, le botulisme doit également être pratiqué par des mains expertes afin d'obtenir un résultat agréable et d'éviter les mauvaises surprises. Comme on l'a dit, il s'agit d'une substance qui bloque temporairement l'action des muscles où elle est injectée, donc si le site de l'inoculum est incorrect, il y a le risque de bloquer le mauvais muscle. Il s'agit du cas "yeux fermés" où la toxine a bloqué par erreur le muscle de la paupière. Malheureusement, les patients ne comptent pas toujours sur un personnel médical ayant la formation adéquate pour garantir des erreurs similaires ou pour éviter les asymétries. Il est essentiel de procéder à un examen minutieux du visage du patient, tant statique que dynamique, avant d'effectuer le traitement afin de pouvoir évaluer le bon dosage du produit, en différenciant éventuellement les doses entre un œil et un autre en cas d'asymétries initiales.







Ce n'est donc pas dangereux ?



Absolument pas ! !! Le produit est totalement inoffensif. Les complications ne peuvent résulter que d'erreurs techniques et de traitement.



Qu'en est-il de l'expressivité du visage qui change radicalement ou qui est réduite par les traitements au botox ?



Je réponds que tous les excès doivent toujours être condamnés. Tout comme avec un produit de comblement, il est possible d'obtenir des lèvres belles et naturelles, en évitant l'horrible effet de "caillebotis". Avec le botulinum, il est également possible d'obtenir un front détendu et un aspect plus jeune et plus frais, en évitant l'effet inexpressif qui se produit avec un traitement excessif. Dans ce cas également, les compétences manuelles, l'expérience et la formation du médecin font la différence. Un traitement bien exécuté est celui qui n'altère pas l'expressivité et le mimétisme mais seulement la visibilité des rides.







Qui peut le faire en tant que patient ? L'âge, le sexe ?



Le traitement est adapté aux deux sexes et ne présente pas de contre-indications majeures. Elle doit être évitée pendant la grossesse et l'allaitement, en cas d'allergie à l'albumine ou en présence de maladies neuromusculaires. Il n'y a pas de limite d'âge car elle peut être réalisée dès la première apparition des rides d'expression, qui survient généralement vers 30 ans, bien que chez certains sujets dont le mimétisme est très marqué, il convienne de l'anticiper.







Et en tant qu'opérateurs ?



Seuls les médecins peuvent effectuer le traitement. Il serait souhaitable de s'appuyer sur des spécialistes du domaine, comme les chirurgiens plasticiens, qui ont la formation adéquate pour garantir les meilleurs résultats et éviter les complications.







Comment se déroule le traitement ? Est-ce douloureux ?



De petites injections sont faites avec une aiguille très fine aux endroits identifiés par le spécialiste lors de la visite. Le patient peut ressentir une très légère brûlure, très passagère et absolument supportable, de sorte qu'aucune anesthésie n'est nécessaire. Le traitement dure environ 20 minutes et ne laisse aucune marque visible sur le visage. Toutefois, l'effet n'est pas immédiat. La substance a besoin de 3 à 4 jours pour agir et lisser les rides, après quoi vous pouvez commencer à apprécier le résultat.







Combien de temps dure le résultat ?



Comme nous l'avons dit, le traitement est temporaire et, compte tenu des variables subjectives, sa durée est généralement de 5 à 6 mois, pendant lesquels le résultat s'atténue progressivement. Après cette période, le traitement doit être répété, mais dans les applications suivantes, l'effet dure plus longtemps.



En savoir plus : Tous ces termes sont utilisés pour désigner le même traitement de la réduction temporaire des rides d'expression. Les indications dans le domaine esthétique sont très précises, à savoir le traitement des rides de la région fronto-oculaire : pattes d'oie, rides verticales entre les sourcils (rides glabellaires) et rides horizontales du front. Il est également possible d'obtenir un petit lifting non chirurgical des sourcils. Une autre indication est l'hyperhidrose, c'est-à-dire une transpiration axillaire ou palmaire excessive.Dans d'autres branches de la médecine comme l'ophtalmologie, la neurologie et l'orthopédie, il est utilisé depuis plus de 30 ans. Dans le domaine esthétique, il a été introduit dans les années 90 et depuis lors, sa diffusion et ses applications ont atteint des chiffres vraiment impressionnants.Les deux traitements entraînent une réduction temporaire des rides, mais le mécanisme d'action est complètement différent. Les produits de comblement sont des produits de remplissage et sont donc utilisés lorsque, sous l'effet du temps ou d'autres facteurs, comme une perte de poids très importante, le volume à restaurer est perdu (pommettes, sillons nasogéniens, lèvres, etc.) ; le botulisme, en revanche, agit sur les rides qui sont causées non pas par la perte de volume, mais par l'action continue des muscles imitateurs que nous utilisons tous des centaines de fois par jour lorsque, par exemple, nous nous froissons le front ou les sourcils, nous bouclons le nez et nous plissons les yeux.La toxine botulique est une substance produite par une bactérie, le Clostridium Botulinum. Celui qui est utilisé à des fins esthétiques est appelé type A et est soigneusement purifié dans le processus de production du produit, ce qui le rend absolument inoffensif pour la santé. Injecté aux endroits appropriés au moyen d'une aiguille très fine, il agit temporairement et bloque partiellement la fonction de certains muscles, ce qui a pour effet de lisser les rides et de donner à la peau un aspect plus lisse et plus frais.Comme pour tous les traitements médicaux, le botulisme doit également être pratiqué par des mains expertes afin d'obtenir un résultat agréable et d'éviter les mauvaises surprises. Comme on l'a dit, il s'agit d'une substance qui bloque temporairement l'action des muscles où elle est injectée, donc si le site de l'inoculum est incorrect, il y a le risque de bloquer le mauvais muscle. Il s'agit du cas "yeux fermés" où la toxine a bloqué par erreur le muscle de la paupière. Malheureusement, les patients ne comptent pas toujours sur un personnel médical ayant la formation adéquate pour garantir des erreurs similaires ou pour éviter les asymétries. Il est essentiel de procéder à un examen minutieux du visage du patient, tant statique que dynamique, avant d'effectuer le traitement afin de pouvoir évaluer le bon dosage du produit, en différenciant éventuellement les doses entre un œil et un autre en cas d'asymétries initiales.Absolument pas ! !! Le produit est totalement inoffensif. Les complications ne peuvent résulter que d'erreurs techniques et de traitement.Je réponds que tous les excès doivent toujours être condamnés. Tout comme avec un produit de comblement, il est possible d'obtenir des lèvres belles et naturelles, en évitant l'horrible effet de "caillebotis". Avec le botulinum, il est également possible d'obtenir un front détendu et un aspect plus jeune et plus frais, en évitant l'effet inexpressif qui se produit avec un traitement excessif. Dans ce cas également, les compétences manuelles, l'expérience et la formation du médecin font la différence. Un traitement bien exécuté est celui qui n'altère pas l'expressivité et le mimétisme mais seulement la visibilité des rides.Le traitement est adapté aux deux sexes et ne présente pas de contre-indications majeures. Elle doit être évitée pendant la grossesse et l'allaitement, en cas d'allergie à l'albumine ou en présence de maladies neuromusculaires. Il n'y a pas de limite d'âge car elle peut être réalisée dès la première apparition des rides d'expression, qui survient généralement vers 30 ans, bien que chez certains sujets dont le mimétisme est très marqué, il convienne de l'anticiper.Seuls les médecins peuvent effectuer le traitement. Il serait souhaitable de s'appuyer sur des spécialistes du domaine, comme les chirurgiens plasticiens, qui ont la formation adéquate pour garantir les meilleurs résultats et éviter les complications.De petites injections sont faites avec une aiguille très fine aux endroits identifiés par le spécialiste lors de la visite. Le patient peut ressentir une très légère brûlure, très passagère et absolument supportable, de sorte qu'aucune anesthésie n'est nécessaire. Le traitement dure environ 20 minutes et ne laisse aucune marque visible sur le visage. Toutefois, l'effet n'est pas immédiat. La substance a besoin de 3 à 4 jours pour agir et lisser les rides, après quoi vous pouvez commencer à apprécier le résultat.Comme nous l'avons dit, le traitement est temporaire et, compte tenu des variables subjectives, sa durée est généralement de 5 à 6 mois, pendant lesquels le résultat s'atténue progressivement. Après cette période, le traitement doit être répété, mais dans les applications suivantes, l'effet dure plus longtemps.En savoir plus : https://www.aesthetics-ge.ch/fr/traitements/comblement-des-rides/

Xavier Tenorio

















Flashback : < > Histoire de la médecine Serrurier Lausanne, urgence jour et nuit Se refaire les seins Genève Infos Business | Italia