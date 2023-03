Réduction mammaire Paris, questions et réponses

Qu'est-ce que l'intervention de réduction mammaire ?

Cette intervention, également appelée mastopexie, est conçue pour remodeler et réduire les seins d'une femme. Elle corrige la taille et la forme des seins en retirant l'excès de tissu, de peau et de graisse de vos seins. L'intervention peut parfois être associée à une liposuccion ou à un lifting des seins (mastopexie) si nécessaire.

Quelle chirurgie choisir pour une opération correctrice des seins asymétriques ?

Si vous avez un sein beaucoup plus gros que l'autre, il se peut que vous ayez une asymétrie. C'est l'un des avantages de la chirurgie de réduction mammaire sur mesure. C'est la meilleure question, car l'asymétrie est la raison la plus fréquente de la chirurgie de réduction mammaire. Si vous n'êtes pas symétrique, deux types principaux de chirurgie mammaire peuvent vous aider : l'un consiste à retirer des tissus autour de la partie inférieure de la zone du sein/mamelon et à améliorer cette forme ; l'autre améliore la symétrie en retirant des tissus des deux seins. Le choix dépend de vos objectifs en matière de chirurgie ainsi que de votre morphologie.

La chirurgie des seins asymétriques peut être réalisée de différentes manières et impliquer deux interventions chirurgicales différentes. Chacune des interventions suivantes réduira la différence de taille entre les seins, mais l'une d'entre elles peut être mieux adaptée à votre asymétrie unique. Demandez à votre chirurgien plasticien de vous décrire la procédure, telle que l'incision en T inversé ou l'incision en ancre, qu'il prévoit de pratiquer pour votre chirurgie de réduction mammaire.



Remodeler un ou deux seins ?

La chirurgie de réduction mammaire peut être pratiquée sur un seul sein ou sur les deux, en fonction des symptômes de la patiente. Une femme aux seins asymétriques choisit souvent une chirurgie bilatérale pour égaliser la taille et la forme de ses seins. Cela signifie que les chirurgiens doivent utiliser leur expertise pour équilibrer le contour de chaque sein tout en créant un résultat attrayant et naturel. Dans la plupart des cas, les chirurgiens parviendront à une symétrie en pratiquant une incision le long de la base de chaque aréole et en retirant des tissus de manière à ce que chaque sein soit réduit en taille et relevé plus haut sur la paroi thoracique. D'autres méthodes peuvent être utilisées si le chirurgien estime qu'il est nécessaire de créer un espace supplémentaire dans la zone de l'abdomen pour contenir les tissus supplémentaires retirés pendant l'opération.



Comment sera la cicatrisation après la réduction mammaire ?

La réduction mammaire est une intervention chirurgicale qui tonifie ou resserre la peau et les tissus mous sous-jacents qui contribuent à la forme des seins, les rendant plus petits, plus légers et plus fermes. Si les patientes peuvent constater des résultats significatifs immédiatement après l'intervention elle-même, le processus de guérison peut prendre de six semaines à trois mois.

Une opération sûre et avec un risque moindre

Après votre réduction mammaire, vous devrez porter un soutien-gorge chirurgical. Une fois les sutures retirées, vous pourrez passer à un soutien-gorge de sport souple offrant un meilleur soutien. Veillez à suivre toutes les instructions de suivi données par votre chirurgien. La réduction mammaire est une opération sûre, mais la cicatrisation prend plusieurs semaines. Il vous sera demandé de porter un soutien-gorge de soutien pendant environ six semaines et de ne pas soulever ou pousser des objets pesant plus de 5 kg pendant 4 à 6 semaines. Au bout de trois mois, vous pouvez vous attendre à des seins complètement guéris, bien formés et bien soutenus.