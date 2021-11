Sarthe : 5 personnes vaccinées décèdent du Covid dans un Ehpad

Début octobre, un cluster est apparu dans un EHPAD de St Calais – en Sarthe.

L’origine du virus a été identifié : 2 animateurs – doublement vaccinés et positifs au virus – étaient venus organiser une activité quelques jours avant.



Résultat : 1/3 des patients contaminés et 5 personnes âgées décédées du virus.



Les animateurs pensaient A TORT que le vaccin empêchait de contaminer les autres et n’ont vraisemblablement pas respecter les gestes barrières lors de leurs activités.



Cela fait des mois que les médecins indépendants, à la lecture des études scientifiques objectives, répètent que le vaccin ne protège pas suffisamment du virus et qu’il n’empêche pas de contaminer les autres.



Tout l’inverse de ce que les médias nous disent.



Ce cluster sarthois était un accident prévisible pour les experts indépendants !



Et en droit, un accident « prévisible », ce n’est pas un accident, c’est un délit !



Cette tragique histoire remet sur le devant de la scène une question essentielle que les médias ne veulent pas soulever :



La vaccination est-elle la BONNE solution contre le virus ?

Un vaccin efficace est un vaccin :



Qui protège efficacement les plus fragiles d’entre nous dans le temps ;

; Qui empêche la circulation du virus dans la population ;

dans la population ; Qui n’a pas autant d’effets secondaires – parfois pire que le virus lui-même

Au regard de ces 3 critères, le vaccin anti-Covid ne semble pas du tout être la meilleure solution pour la population (encore moins pour les moins de 70 ans)

Au bout de 4 mois à peine, le vaccin Pfizer divise son efficacité par 2.





Cet hiver – risque très important de reprise épidémique

Cet hiver s’annonce catastrophique – je suis désolé de vous l’annoncer.



Avec la vaccination et l’imposition du pass sanitaire, on baisse notre garde plus facilement et on ne respecte plus les gestes barrières.



Vous l’avez sûrement remarqué autour de vous, chez ceux qui ont un pass sanitaire :



on ne leur demande plus de porter le masque dans certains endroits ;

on ne leur demande plus de respecter des distances de sécurité ;

on ne leur demande même plus de se laver les mains, geste essentiel, avant d’entrer dans les restaurants !

Nous ne blâmons pas le fait qu’on retrouve nos libertés. C’est génial évidemment.



Nous regrettons juste que les médias et le gouvernement ait laissé croire que la vaccination allait protéger les personnes vaccinées.



Le cluster de Sarthe montre le contraire.



Les 3 nouveaux clusters en Vendée aussi.



Le cluster dans le Tarn-et-Garonne[.



Que vous soyez vacciné ou non, sachez que vous serez à risque quand même cet hiver.

Jean François Delfraissy – immunologue et président du Conseil Scientifique disait au micro de BFM TV



“Le retour à la normale, ce n'est pas maintenant ! C’est peut-être en 2022, ou 2023. Je ne suis pas sûr que ce soit en 2022…. nous aurons probablement un autre variant qui arrivera dans le courant de l'hiver”



Et malheureusement, tous les spécialistes s’accordent à dire qu’il faut se préparer au pire cet hiver !



C’est une saison propice à la transmission du virus et de ses nouveaux variants :



Rhume, éternuements, toux, autant de symptômes qui envoient les agents pathogènes sur la personne proche de vous ;

; Le froid et la fatigue accumulée vous rend plus fébrile, moins immunisé, vous devenez un bon « nid » pour les virus ;

Les fêtes de Noël, le nouvel an, les vacances d’hiver, les anniversaires de fin d’années sont des évènements où la propagation du virus est fortement probable ;

Vacciné ou non-vacciné, si vous voulez profitez de cet hiver et éviter toute forme de cluster, il va falloir booster votre immunité naturellement (le vaccin comme on l’a vu ne vous sera pas suffisant).



La vitamine D est indispensable au bon fonctionnement du système immunitaire, ce qui est précieux pour éviter les formes graves et les fameuses tempêtes immunitaires ;





En cas d’infection ou après une vaccination, faites ce test indispensable, celui des D-dimères. Il permet de détecter les premiers signes d’une embolie pulmonaire, conséquence d’une thrombose ou d’une poussée d’hypertension

Le Maïtaké, surnommé en Asie le « roi des champignons », stimule votre système immunitaire (on l’utilise même en accompagnement du cancer !). Très riches en béta-glucanes, ces molécules vont faire augmenter le nombre de lymphocytes - l’unité d’élite des globules blancs qui détecte les virus dans l’organisme ;

Vous connaissez sûrement l'ivermectine et l’hydroxychloroquine pour traiter le covid. Mais avez-vous entendu parler de

? Pourtant, il a fait ses preuves ! Un médecin a même soigné 1 000 patients Covid « grave » avec ce traitement (pour 3 hospitalisations seulement ! ).



Le remède homéopathique

: particulièrement

efficace

contre les maladies pulmonaires (c’est aussi un bon anti-grippal).

Comment restaurer le « maître de votre immunité » pour éloigner les virus

indispensable

Le maître de votre immunité c’est votre flore intestinale : le microbiote.







un apport en probiotiques permet de réduire les infections respiratoires chez les plus fragiles. On sait désormais que des bactéries intestinales (comme les Prevotella) pourraient favoriser les formes graves de la maladie ;

permet de réduire les infections respiratoires chez les plus fragiles. On sait désormais que des bactéries intestinales (comme les Prevotella) pourraient favoriser les formes graves de la maladie ; Une dose de 500 mg de glutathion chaque jour permettrait d’augmenter les cellules « Natural Killer », capables de détruire (sélectivement) les cellules infectées par le virus.