Se refaire les seins en Suisse ? Questions et réponses

Comment puis-je déterminer la taille qui me convient ?

Un implant de même taille sur une femme d'1,80 m paraîtra beaucoup plus grand que sur la poitrine plus large d'une femme d'1,80 m.

La plupart des femmes choisissent une taille comprise entre 200 et 450 ccs. La taille finale du bonnet dépend du volume de votre poitrine avant l'augmentation et de la ligne de soutien-gorge que vous aimez. On demande aux patientes d'essayer les implants dans un cabinet pour les aider à choisir la taille qu'elles souhaitent.



Quelles sont les différences entre la pose d'implants au-dessus ou au-dessous du muscle pectoral ?

Chaque emplacement présente des avantages et des inconvénients. Sous le muscle signifie que la partie supérieure de l'implant est couverte par le muscle ; le tiers inférieur n'est généralement pas couvert par le muscle car celui-ci est assez court.

Les implants placés sous le muscle sont mieux visibles sur les mammographies et présentent moins de rides. Les implants placés sous le muscle sont plus profondément enfoncés dans le corps et ont tendance à être plus naturels. Le taux de contracture capsulaire, ou durcissement des implants, est plus faible. Cependant, vous pourrez bouger légèrement vos seins lorsque vous contracterez vos muscles pectoraux.

La pose d'implants au-dessus du muscle est moins douloureuse et la convalescence est plus courte. Les implants situés au-dessus du muscle vieillissent bien car ils sont placés plus bas derrière le mamelon. Les implants situés au-dessus du muscle n'interfèrent pas avec l'action des muscles. Cependant, ces implants sont plus proches de la peau et les bords et les rides peuvent donc être plus évidents et plus palpables.

Demandez à votre médecin de vous signaler tout problème spécifique lié à l'anatomie de vos seins (ou à l'utilisation de vos muscles, à votre travail, à vos loisirs) qui rendrait une position plus avantageuse que l'autre pour vous.



Dois-je opter pour des implants en solution saline ou en silicone ?

Les deux implants ont la même membrane externe en silicone, mais un implant salin est rempli d'eau salée au moment de l'intervention, tandis qu'un implant en silicone est pré-rempli d'un gel cohésif de silicone.

Les implants salins sont plus fermes et plus caoutchouteux, comme un ballon d'eau. Les implants en silicone sont plus souples.

Les implants au sérum physiologique ne nécessitent pas de tests particuliers pour détecter une rupture. Cependant, en cas de rupture, l'eau est dispersée dans tout le corps et vous êtes à plat dans les 24 heures. Les implants en silicone n'ont pas changé d'aspect après une rupture car le silicone n'est pas absorbé par le corps. Des échographies ou des IRM sont nécessaires pour détecter une rupture.

À l'heure actuelle, la silicone ne présente aucun risque connu pour la santé. Toutes les inquiétudes suscitées par les ruptures d'implants dans les années 1980 ont été réfutées. Tous les implants modernes sont cohésifs, ce qui signifie qu'ils ont la consistance de la gélatine et ne sont plus des liquides qui suintent.

Quelle est la différence entre les implants ronds et les implants profilés (en forme de goutte d'eau) ?

La plupart des candidates à l'augmentation ont de petits seins et souhaitent une certaine plénitude au niveau du pôle supérieur ; elles préfèrent donc un implant rond. Les implants en forme de goutte d'eau nécessitent une plus grande incision pour être insérés et présentent un risque de déplacement. Les implants en forme de goutte d'eau sont plus couramment utilisés pour la reconstruction mammaire après un cancer.



Quels sont les différents types d'incisions pour la mise en place des implants ?

Les deux types d'incisions utilisées pour l'augmentation mammaire sont l'incision inframammaire et l'incision polaire. Une incision pratiquée sur le bord inférieur de l'aréole cicatrise bien et la cicatrice est cachée, mais elle peut entraîner un engourdissement du mamelon. Les aréoles doivent avoir une certaine taille pour que l'on puisse pratiquer ce type d'incision. Une incision dans le sillon mammaire (inframammaire) cicatrise bien, n'est généralement pas visible et permet de mieux placer l'implant sous le muscle.



Où l'opération sera-t-elle pratiquée ?

L'opération peut être réalisée à l'hôpital, dans un centre chirurgical ou dans la salle d'opération d'une clinique. L'augmentation mammaire est une intervention ambulatoire et la plupart des patientes rentrent chez elles après s'être réveillées de l'anesthésie. Les patientes peuvent être assistées d'un anesthésiste ou d'une infirmière anesthésiste.

Quelle sera la durée de mon rétablissement ?

La plupart des patients ressentent une douleur modérée pendant deux à cinq jours et doivent prendre des analgésiques. Vous porterez un soutien-gorge chirurgical jour et nuit pendant la première semaine. On laisse les patientes l'enlever tous les jours pour se doucher et se laver les cheveux, à partir du premier jour après l'opération. La deuxième semaine est meilleure, mais les activités doivent rester légères. Vous ne pourrez pas faire d'exercices pour les muscles de la poitrine pendant quatre semaines. Votre chirurgien vous indiquera quand vous pourrez reprendre une activité physique normale.



Quelle est la durée de vie des implants mammaires ?

Cette question est très importante. Il est essentiel que les patientes comprennent que les implants mammaires ne sont pas éternels. Ils devront être remplacés. Les implants mammaires finissent tous par se rompre. On estime que de nombreux implants se rompent et doivent être remplacés au bout d'une quinzaine d'années. Parfois, un fabricant d'implants remplacera votre implant gratuitement et vous aidera à payer les frais d'opération si l'implant se rompt dans les 10 ans. Passé un certain délai, les frais de remplacement sont à la charge de la patiente.



Quelles sont les autres complications possibles des implants mammaires ?

Les implants n'augmentent ni ne diminuent le risque de cancer du sein, et les patientes devront toujours passer des mammographies après l'âge de 40 ans. La plupart des patientes n'ont pas de complications, mais les possibilités sont les suivantes : saignement (2 %),

• infection nécessitant le retrait de l'implant (2 %),

• engourdissement du mamelon (10 %),

• contracture capsulaire (10 %),

• formation de rides (5 %),

• asymétrie (90 %),

• cicatrices (100 %)

• rupture éventuelle (100 %).

