Signe de problèmes de couple

Les trois comportements d'anticipation d'une rupture



La personne qui a l'intention de mettre fin à une relation amoureuse crée un détachement à la fois physique et émotionnel, avec une diminution de l'implication sexuelle et beaucoup moins de communication quotidienne. Ce schéma a une tendance croissante, et commence toujours silencieusement par un comportement imperceptible.

Il utilise une attitude passive-agressive d'agacement à l'égard de votre comportement, même si ce dernier est inoffensif. Il a ensuite tendance à vous blâmer et à s'énerver lorsque vous essayez d'en parler.

Un changement radical dans les habitudes de la personne indique un problème potentiel. La personne qui veut mettre fin à la relation aura tendance à se justifier en disant qu'elle se sent étouffée.

Comment résoudre le problème avant qu'il ne soit trop tard :



La première étape à résoudre est certainement d'essayer d'en parler en proposant un cours de thérapie de couple. S'il y a une ouverture de la part de l'autre personne, il s'agit probablement d'une période transitoire qui peut être remodelée et résolue par un professionnel spécialisé dans la psychothérapie de couple.



JE TE LAISSE SANS EXPLICATION ? LE GHOSTING : CE QUE C'EST ET COMMENT Y FAIRE FACE !



La fin de la relation doit être affrontée par les deux partenaires et non vécue comme un terrible abandon. Mais, bien plus fréquemment, le partenaire disparaît tout simplement. C'est vrai, il se dissout dans l'air.



Une situation qui peut sembler familière à la plupart d'entre vous, car si vous essayez de fouiller dans votre mémoire, au moins une fois dans votre vie, vous aurez été victime du "Je te quitte sans explication". Ghosting Cela signifie littéralement "se faire passer pour un fantôme pour l'autre", disparaître, se dissoudre, devenir soudainement un brouillard. Plus fréquent dans les relations de couple, le ghosting est un phénomène qui concerne les relations de toute nature (amour, amitié, thérapie, travail, etc.).



La technologie nous permet d'établir un lien émotionnel plus grand, plus facile et plus constant avec l'autre, mais le revers de la médaille est qu'elle peut rendre moins complexe la rupture de la communication et par conséquent la fin d'une relation. Il suffit d'éteindre le téléphone pour être introuvable, de mettre un numéro sur une liste noire, de bloquer les profils sociaux, pour empêcher tout contact et fermer tous les canaux de communication avec l'autre. Les personnes touchées par le ghosting peuvent avoir vécu un événement particulièrement traumatisant et éprouver des sentiments d'ostracisme et de rejet. Les personnes les plus vulnérables sont celles qui ont une faible estime d'elles-mêmes. Le fantôme semble laisser la victime non seulement dans l'incapacité de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi tout s'est terminé, mais aussi dans l'incapacité de gérer cette fin, ce qui entraîne la destruction de son estime de soi.



L'idée imaginative à l'origine de ce comportement semble être une pensée du type : "Je me transforme en fantôme pour faire comprendre à l'autre personne de manière indolore que l'intérêt est épuisé, sans lui dire brutalement en face". En réalité, cette façon de faire ne fait que reporter les responsabilités émotionnelles liées à la décision de vouloir rompre une liaison, en se justifiant par l'auto-conviction "je le fais pour son bien", évitant ainsi le poids de la confrontation et du dialogue.



Que pouvons-nous faire ?



- Ne vous sentez pas coupable ; ceux qui sont victimes de ghosting ne sont pas à blâmer. Même si la raison de l'éloignement est un conflit, la personne qui choisit de disparaître sans chercher le dialogue fait preuve d'une irresponsabilité et d'une immaturité remarquables, sans parler d'un manque total d'empathie envers les autres. L'amour n'est ni recherché ni mérité. L'amour se produit lorsque deux personnes sont prêtes et présentes l'une pour l'autre.



- Affrontez votre douleur et partagez-la : affrontez la douleur liée à l'abandon sans qu'elle envahisse votre vie quotidienne ou vous rende vulnérable et fermé à toute relation amoureuse future. Saisissez l'occasion de mieux vous connaître en cultivant vos passions et vos hobbies. Par ailleurs, partagez votre souffrance avec des proches ou parlez-en à un expert : cela vous soulagera et améliorera l'aspect psychologique de votre état.



- Reconnaître sa valeur : S'aimer soi-même signifie être conscient et serein de ce que l'on a fait, sans se tourmenter si les choses ne se sont pas bien passées.



- Consacrez du temps aux choses qui vous font du bien : Faites les choses que vous aimez, même une discussion avec des amis ou simplement un...



Stella de voyante.ch

