Sites Internet sur l'augmentation mammaire à Genève

L'augmentation mammaire est une intervention de chirurgie esthétique qui utilise des implants en silicone ou en solution saline pour augmenter la taille et la forme des seins. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une femme peut choisir ce type de chirurgie, notamment :





Qu'est-ce que l'augmentation mammaire ? L'augmentation mammaire est une intervention de chirurgie plastique qui utilise des implants mammaires pour augmenter la taille des seins. L'objectif de cette intervention est de créer des seins plus volumineux et plus attrayants, qui paraissent et se sentent naturels.

L'augmentation mammaire peut

Augmenter le volume de vos seins en ajoutant des implants remplis de gel de silicone ou de solution saline (eau salée).

Augmenter la fermeté du tissu mammaire existant en plaçant un implant sous celui-ci.

Améliorer la forme et la symétrie des deux seins Comment savoir si je suis une bonne candidate à l'augmentation mammaire ? Vous devez avoir des attentes réalistes.

Vous devez être en bonne santé et pouvoir subir une intervention chirurgicale sans complications.

Vos seins sont proportionnels à votre corps ou vous souhaitez qu'ils soient plus petits que la moyenne.

Votre poids est stable depuis au moins six mois et il est raisonnable que vous mainteniez cette stabilité pendant encore au moins six mois avant l'opération.

Vous avez un mode de vie sain : pas de tabagisme ni de consommation excessive d'alcool ; exercice régulier ; régime alimentaire équilibré (comprenant suffisamment de calcium) ; niveau de stress minimal - ces facteurs contribueront à garantir que votre corps peut supporter les changements associés à la chirurgie d'augmentation mammaire sans complications pendant la période de convalescence. Comment puis-je savoir si je suis une bonne candidate à l'augmentation mammaire ? Le chirurgien devrait pouvoir répondre à vos questions et à vos préoccupations. Apportez une liste des médicaments que vous prenez, ainsi qu'une liste de vos allergies et de vos interventions chirurgicales antérieures (y compris les chirurgies mammaires).

Quelle est la durée de la période de convalescence ? La durée de l'arrêt de travail dépend du type d'intervention. La plupart des patients ont besoin d'une semaine de récupération, mais cela peut varier d'un patient à l'autre.

Les instructions post-opératoires sont les suivantes

Les médicaments contre la douleur prescrits par le chirurgien (généralement de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène) peuvent être pris toutes les quatre heures, selon les besoins, pour contrôler la douleur au cours de la première semaine suivant l'opération ; cependant, il faut éviter les produits à base d'aspirine, car ils fluidifient le sang et peuvent augmenter les saignements au niveau du site chirurgical. Puis-je allaiter après une opération d'augmentation mammaire ? L'allaitement est possible après une chirurgie d'augmentation mammaire. Vous devez en discuter avec votre chirurgien et vous assurer qu'il est d'accord pour que vous allaitiez avant de procéder à l'intervention. Si vous avez des implants, il peut être plus difficile d'allaiter. Toutefois, il existe des moyens de contourner ce problème, comme l'utilisation d'un tire-lait ou l'expression manuelle après la tétée, afin d'assurer une production de lait suffisante pour la croissance et le développement de votre bébé.

Si vous n'avez subi qu'un lifting mammaire (sans implant), l'allaitement reste possible si le mamelon est positionné suffisamment haut sur la paroi thoracique pour qu'il puisse glisser sur le mamelon au moment de la tétée.

Quand les cicatrices s'estomperont-elles et s'aplatiront-elles ? Les cicatrices s'atténuent au cours de la première année, mais ne disparaissent pas complètement. Les cicatrices s'aplatissent au cours de la première année et deviennent moins visibles avec le temps.

En général, les cicatrices s'estompent et s'aplatissent dans l'année qui suit l'opération d'augmentation mammaire.

Si vous envisagez une augmentation mammaire, la première chose à faire est de poser des questions à votre médecin. Vous devez vous sentir à l'aise avec votre chirurgien avant de subir une intervention. Assurez-vous qu'il a l'expérience du type d'intervention qui vous convient et qu'il comprend exactement ce que vous attendez de l'opération.





