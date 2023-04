Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Sites Internet sur le Lipofilling mammaire à Paris

Le lipofilling est une procédure de transfert de graisse non chirurgicale qui peut vous aider à retrouver votre silhouette et à définir vos courbes. Et le plus beau, c'est que vous n'avez pas besoin de passer sous le bistouri. Vous n'avez pas besoin de passer sous le bistouri ni de subir la période de convalescence qui accompagne la chirurgie plastique. Le lipofilling peut être pratiqué dans un cabinet médical ou dans un spa, mais il est toujours préférable de s'adresser à un chirurgien plasticien certifié pour toute intervention esthétique.



Qu'est-ce que le lipofilling ? Le lipofilling est une procédure non chirurgicale de transfert de graisse qui peut vous aider à retrouver votre silhouette et à définir vos courbes. Cette procédure, également connue sous le nom de lipomodelage ou lipofilling, consiste à injecter des cellules graisseuses dans le corps.

Le lipofilling n'est pas la même chose que la chirurgie d'augmentation mammaire, mais il peut être utilisé en conjonction avec des procédures d'augmentation mammaire pour créer des seins plus pleins en remplissant les zones où il y a peu de tissu naturel. La lipo est également efficace pour les patientes ayant subi des opérations mammaires antérieures (telles que des mastectomies), car ces patientes n'ont pas assez de tissu après leurs opérations pour les implants traditionnels ou les remplissages salins*.

Combien de temps dure le lipofilling ? Pour déterminer la durée des résultats du lipofilling, il faut d'abord comprendre la procédure. Le lipofilling consiste à injecter de la graisse dans les seins comme alternative aux autres méthodes d'augmentation mammaire qui utilisent des implants en silicone ou en solution saline. La durée du lipofilling dépend de l'âge, du poids et du mode de vie de la patiente. En général, le lipofilling dure jusqu'à cinq ans avant de nécessiter un nouveau traitement, mais il peut durer plus longtemps si vous avez un mode de vie sain. Si vous souhaitez que vos résultats soient maintenus dans le temps sans avoir recours à des procédures répétées, nous vous recommandons d'utiliser notre appareil Rejuvapen une fois par mois à des fins d'entretien.

Le lipofilling est-il douloureux ou inconfortable ? Le lipofilling provoque-t-il une douleur ou une gêne ? Le lipofilling n'est pas douloureux. Le lipofilling est une procédure de transfert de graisse non chirurgicale. Les patients ne ressentent donc aucune douleur pendant ou après le processus de liposuccion.

Le lipofilling peut être réalisé en une journée, sous anesthésie locale et avec une légère sédation si le patient le souhaite.

Quel type d'anesthésie est utilisé lors d'un lipofilling ? Le lipofilling est une intervention sûre qui peut être pratiquée sous anesthésie locale ou générale. Dans la plupart des cas, les patients reçoivent une sédation pour le lipofilling, ce qui signifie qu'ils ressentiront un certain degré de somnolence pendant le traitement mais ne seront pas inconscients.

Y a-t-il une longue période d'inactivité après une intervention de lipofilling ? Non, vous pouvez reprendre vos activités normales immédiatement après l'intervention.

Il est recommandé de prendre quelques jours de congé et d'éviter toute activité intense pour vous donner le temps de guérir correctement. Vous pouvez envisager d'utiliser des poches de glace dans les 24 heures qui suivent l'intervention, ce qui contribuera à réduire l'enflure et les ecchymoses.

Le lipofilling est un transfert de graisse non chirurgical qui peut vous aider à retrouver votre silhouette et à définir vos courbes. A retenir : Le lipofilling est un transfert de graisse non chirurgical qui peut vous aider à retrouver votre silhouette et à définir vos courbes.

Le lipofilling est une procédure de transfert de graisse non chirurgicale. Au cours de l'intervention, des cellules graisseuses sont prélevées dans une zone du corps, puis injectées dans une autre zone du corps pour la remplir et la remodeler. Le lipofilling peut vous aider à retrouver votre silhouette après une perte de poids ou une grossesse en ajoutant du volume aux zones affaissées telles que les seins, les fesses ou l'abdomen (ventre). Il peut également donner de la définition à des zones plates comme les cuisses ou les bras en les remplissant et en les rendant plus rondes et plus pulpeuses.



