Sites internet de voyance Suisse

Le quotidien d'une relation, la routine et le manque de temps peuvent contribuer à ce que l'amour tombe à l'eau. Si la confiance fait défaut et qu'il n'y a pas d'appréciation réciproque, il est difficile d'éviter les crises dans la relation. Même dans les partenariats heureux, des problèmes relationnels peuvent survenir en raison d'attentes irréalistes ou de schémas de communication et de comportement bien ancrés. Cependant, de nombreuses personnes ne pensent même pas à un coaching de couple pour retrouver une certaine aisance dans leur relation. Le rapport à l'expérience.

Coaching de couple - renforcez votre relation grâce à cette méthode

Souvent, des griefs anciens ou inconscients poussent l'un des partenaires ou les deux à se retirer. Mais le coaching de couple peut aider à identifier le potentiel de conflit dans la relation et à trouver des solutions aux problèmes de couple qui couvent. La capacité à gérer les difficultés de la bonne manière et à gérer les conflits de façon appropriée est d'une importance cruciale.

Qu'est-ce que le coaching de couple ?

Le terme de coaching de couple est souvent associé au coaching relationnel ou à la thérapie de couple. Le coaching de couple est une sorte de conseil de vie qui devrait aider à résoudre les conflits entre partenaires. Le coaching de couple utilise les principes de la psychologie positive et les combine avec différents éléments du coaching de vie. Une thérapie de couple Le coaching de couple n'est cependant pas une thérapie de couple. Le coaching pour les amoureux et les couples mariés est dominé par des éléments de conseil et de soutien.

Le coaching de couple - une solution pour surmonter les conflits

Nous connaissons probablement tous des amis ou des connaissances dont les relations semblent se dérouler harmonieusement et que nous envions secrètement pour leur bonheur. En réalité, les relations amoureuses sans querelles sont relativement rares. Toutefois, il existe certaines différences dans les relations de partenariat en ce qui concerne la fréquence des disputes et des crises. Si les crises sont fréquentes et qu'au moins l'un des deux partenaires est insatisfait ou malheureux, c'est souvent l'ensemble de la relation qui est remis en question.

Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait des relations sans problèmes ?

Le coaching de couple est un moyen de trouver des solutions pour surmonter les conflits et renforcer la relation. La tâche d'un coach de couple est de servir de médiateur entre les deux parties en conflit et d'indiquer les alternatives possibles. Un coach formé peut ainsi aider un couple à mieux comprendre le contexte du conflit relationnel et à acquérir de nouvelles connaissances qui apporteront un nouveau soutien au partenariat. Le coaching de couple permet donc de mettre en lumière les problèmes de la relation et d'y travailler afin de la renforcer.

Les valeurs du partenariat

Une relation de couple est quelque chose d'unique. Sur le chemin de la vie commune, nous rencontrons non seulement du bonheur et de l'amour, mais aussi des problèmes et des crises que nous devons surmonter avec notre partenaire. Au cours de ce processus, des valeurs telles que

• Confiance

• Respect

• Acceptation

• La Pleine Conscience

Coaching de couple

Des éléments importants pour une relation durable et heureuse. Dans toute relation de couple, il y a de temps en temps des disputes. Si les attentes et les exigences des deux partenaires sont trop différentes, des luttes de pouvoir s'engagent et il y a un risque d'enlisement. L'une des tâches du coaching de couple consiste à résoudre les conflits de partenariat et à montrer de nouvelles possibilités de relations avec le partenaire. Le coaching relationnel s'est développé comme un domaine spécialisé à partir du coaching de vie.

Le coaching de couple en vaut-il la peine et quand un soutien professionnel se justifie-t-il ?

La plupart du temps, l'aide d'un professionnel tel qu'un coach de couple n'est envisagée que lorsque la relation est déjà au bord de la rupture. De nombreux couples optent pour le coaching de couple afin de trouver une séparation et de donner une nouvelle chance à leur relation. Le coach de couple agit comme un médiateur non impliqué émotionnellement. Les problèmes peuvent également être l'occasion d'évoluer intérieurement et de mieux gérer les conflits à l'avenir.

Le coaching de couple n'est pas seulement utilisé pour faire face aux crises actuelles, mais aussi à titre préventif. Souvent, l'entretien avec le coach permet d'identifier des potentiels de conflit plus profonds dans la relation et de les résoudre. Dans ce contexte, le coaching aide à apporter les changements nécessaires dans le partenariat et à renforcer la cohésion.

Le coaching de couple est également utile dans les phases difficiles de la vie, comme lors d'une séparation ou d'un divorce. Bien que la relation soit déjà terminée, le coach de couple aide les deux ex-partenaires à vivre la phase de séparation de la manière la plus respectueuse et la plus harmonieuse possible.

À qui s'adresse le coaching de couple ?

En principe, le coaching de couple convient à tous les couples qui souhaitent résoudre des conflits ou éviter des problèmes relationnels. Si l'insécurité dans le partenariat se transforme en problème, si les valeurs et les objectifs communs sont en jeu, le coaching de couple est un soutien utile.

Quelles sont les raisons qui poussent les couples à opter pour un coaching ?

Les raisons de se confier à un coach de couple sont multiples et peuvent être très différentes. Souvent, des événements négatifs survenus dans une relation antérieure constituent une raison importante de travailler sur les problèmes de la relation avec un soutien professionnel. D'autres raisons justifient le recours au coaching de couple, notamment les problèmes de partenariat qui deviennent une épreuve de force, tels que

• La jalousie

• Comportement dominant d'un partenaire

• Trop de proximité ou de distance

• Des idées différentes sur la sexualité

• Infidélité et infidélités

• Crises de changement (chômage, ménopause, vieillissement)

Une clientèle différente