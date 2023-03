Sites sur l'augmentation mammaire à Paris

L'augmentation mammaire par implants est une intervention visant à modifier la taille et la forme de vos seins. Cette intervention peut améliorer votre silhouette et les proportions de votre corps. De nombreuses femmes souhaitent avoir des seins plus volumineux pour mieux s'harmoniser avec leur silhouette ou pour améliorer leur estime de soi.



Rappel : Qu'est-ce qu'une augmentation mammaire ?

Une augmentation mammaire peut vous convenir si vous êtes gênée par la taille ou la forme de vos seins, si vous n'êtes pas satisfaite de l'aspect de votre décolleté et/ou si vous avez perdu du volume en raison d'une grossesse, d'une perte de poids, du vieillissement ou de la pesanteur. En obtenant plus d'informations sur la chirurgie d'augmentation mammaire, vous pourrez prendre une décision éclairée.

Est-il vrai que les prothèses mammaires doivent être changées tous les dix ans ?

La durée de 10 ans imposée par l'autorité de santé publique est un minimum et non une durée moyenne de remplacement. Les patientes porteuses d'implants en gel de silicone ont un risque de rupture de l'implant de 20 % par an.

Oui. Tous les implants mammaires devront être remplacés un jour ou l'autre. De nombreux médecins estiment que les implants de moins de 10 ans, autrement appelés "jeunes" implants, peuvent en fait être "inexploités" ou réutilisés pour d'autres patientes après un examen approfondi et une discussion avec la patiente sur la façon dont le premier implant a été placé et ainsi de suite. Ils procèdent à un "examen physique" des implants mammaires existants afin de déterminer s'ils peuvent être réutilisés.

La raison principale du réexamen est la surveillance de la rupture de l'enveloppe de l'implant, qui est une complication rare pouvant survenir avec le temps chez toutes les femmes porteuses d'implants mammaires. Cette rupture peut être détectée par imagerie (échographie ou IRM). L'examen clinique, y compris la palpation des seins, n'est pas fiable pour détecter les problèmes liés à l'implant. Un implant en gel de silicone peut avoir une sensation ou un aspect différent de celui qu'il avait lorsqu'il a été posé pour la première fois, mais ce n'est pas la raison pour laquelle il faut retirer les implants. Après 10 ans, nous recommandons le retrait des implants mammaires d'une patiente si elle est anxieuse à leur sujet.

Comment remplacer une prothèse mammaire saline cassée ?

Une prothèse mammaire saline est un sac rempli d'une solution saline. Cette solution est placée derrière les muscles pectoraux par le chirurgien plasticien lors d'une opération d'augmentation mammaire. Le liquide contenu dans la prothèse mammaire peut s'écouler dans les tissus environnants et causer des problèmes de santé.

Augmentation mammaire avec implant, questions et réponses.

Si vous n'êtes pas satisfaite du résultat de votre chirurgie d'augmentation mammaire et que vous souhaitez remplacer votre prothèse mammaire saline, il existe un moyen de le faire. Les implants salins sont susceptibles de se briser lors de leur insertion dans la poche et peuvent également fuir avec le temps. Lorsque les implants salins se cassent, leur contenu peut s'échapper dans les tissus environnants et provoquer une inflammation qui peut être douloureuse et inesthétique. Dans ce cas, votre médecin devra retirer la rupture, éliminer tout liquide autour de l'implant et vérifier si les tissus ou les nerfs environnants ont été endommagés. Une fois que cela est établi, le remplacement de l'implant peut être effectué par une petite incision à l'endroit de l'incision initiale ou à un autre endroit du corps où les tissus peuvent accueillir un nouvel implant.

Implant mammaire: prothèses lisses et de prothèses texturées

Le profil lisse et rond de l'implant épouse les courbes naturelles du corps et peut être réalisé en différentes tailles pour un résultat plus personnalisé. La surface texturée de cet implant est également conçue pour minimiser le risque d'ondulation ou de signatures de mouvements à l'intérieur ou autour du sein.

Les prothèses lisses et texturées sont fabriquées à partir de plasma de silicone, un type de silicone souple et ferme, mais malléable. Un implant lisse est rond et ne présente pas d'ondulations ou de crêtes, ce qui le rend idéal pour les femmes qui veulent éviter un look "à l'emporte-pièce".

Les implants mammaires à surface lisse remplis de gel de silicone sont le plus souvent utilisés dans les procédures d'augmentation mammaire et de révision. Les implants mammaires remplis de gel de silicone à la texture plus douce sont hypoallergéniques et constituent donc un bon choix pour les femmes qui souffrent d'allergies aux implants mammaires en silicone standard. Les implants à surface lisse ont un aspect plus élégant, tandis que les implants à surface texturée offrent une sensation plus naturelle aux patientes qui souhaitent retrouver la fermeté de leur tissu mammaire d'origine.