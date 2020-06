Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Infos Business Techniques de lifting Sachez en plus sur le Lifting en lisant notre article !





Il est utilisé pour corriger l'aspect ancien causé par la ptose et plus encore par l'amincissement des tissus mous, la détérioration de la peau avec élastose consécutive, et l'atrophie du support osseux. La voie d'accès pour ce type de lifting est dans la plupart des cas représentée par la voie sous-conciliaire, c'est-à-dire par l'incision utilisée pour la blépharoplastie.

Les tissus de la joue sont déconnectés jusqu'à la bouche et le lambeau est repositionné en haut, obtenant ainsi un lissage des sillons du nez et un rajeunissement du tiers moyen avec une incision minimale.

L'autre accès, autre que par la bouche ou tranvestibulaire, est temporel, dans un plan qui passe par l'aponévrose temporale profonde et atteint la zone palustre, en passant par l'arcade zygomatique, avec une dissection subverte, plus sûre, afin d'éviter des dommages sur la branche temporo-frontale du visage. L'approche temporelle peut être combinée avec un détachement facial médial tranvestibulaire plus facile.

Pour l'ancrage du lambeau médio-facial, après l'avoir débranché, on peut utiliser une aiguille de Reverdin ou le système Endotine.

Lifting frontal ou lifting des sourcils

lève-bras

Il est indiqué pour lever les arcades sourcilières, rendant la blépharoplastie supérieure inutile dans de nombreux cas, et pour lisser les rides du front. Elle se fait par deux petites incisions à environ 4 cm de la ligne médiane, dans le capillaire de la région frontale. A travers eux, après infiltration d'une solution physiologique sous adrénaline et anesthésie locale, pour rendre le champ opératoire sans effusion de sang, une déconnexion subverte est réalisée, endoscopiquement, en toute sécurité, jusqu'aux arcs orbitaux.

Le lambeau mobilisé est ancré dans l'os frontal avec le système frontal Endotine, pour stabiliser le résultat.

Elle est associée à un accès temporel, avec mobilisation du tiers externe du sourcil, jusqu'au bord latéral de l'orbite. Ce volet est également tiré vers le haut et fixé à la bande temporale profonde.

Levage d'un point de suture

C'est la chirurgie faciale la plus légère et la moins agressive en chirurgie esthétique.

Elle est réalisée sous anesthésie locale, en peu de temps, même pendant une pause déjeuner, avec des cicatrices presque invisibles. Il soulève les tissus détendus au fil des ans, mais le résultat n'est pas éternel car il dure 2-3 ans, mais il est facilement répétable. Le coût est de 3000-4000 euros.

Par une petite incision au niveau de la base, après avoir déconnecté la peau, la joue est soulevée, l'excès de peau est désépithélialisé et utilisé comme ancrage sous-cutané pour stabiliser les tissus.

Un véritable lifting à l'heure du déjeuner avec un effet naturel.

Ascenseur régénératif

Il s'agit d'une forme avancée d'intégration avec le soulèvement vertical d'une augmentation de volume obtenue avec de la graisse, contenant des cellules souches adultes, qui est placée sous les smas.

De cette façon, en plus de repositionner les tissus vers le haut, il y a un rajeunissement des tissus par les cellules souches.

Relevage de la suspension du visage

Au cours des dernières années, des méthodes ont été mises au point avec succès qui permettent une déconnexion minimale des tissus, de manière à réduire considérablement l'enflure et les ecchymoses et l'utilisation de systèmes de suspension, dans un matériau résorbable (endotine Coapt.) qui accroche les tissus et les tire vers le haut, avec fixation ultérieure aux points précis de référence. Ce type d'intervention est indiqué dans tous les cas où il y a une libération modeste de tissus sans excès de peau, qui prévoient plutôt la technique traditionnelle.

Période postopératoire

Pendant les premières 24-48 heures, l'hospitalisation dans un établissement de santé, tel qu'une clinique de chirurgie esthético-esthétique, doit être prévue et la position dans le lit comprend une tête surélevée au-dessus du tronc, un régime alimentaire léger, un contrôle médical pour toute collecte de sang et la surveillance de la pression artérielle.

Après 48 heures, une activité légère et sans effort est permise. Les premières sutures sont enlevées après 5 jours, les autres après 7-11 jours, le shampooing et un léger maquillage dès le 6ème jour après l'intervention. Le gonflement initial disparaît progressivement (dans le lifting frontal, il est remarquable au niveau des paupières), certaines ecchymoses peuvent persister un peu plus longtemps, de petits bleus peuvent être aspirés ou pressés à travers la suture lors des examens ambulatoires. Saignements majeurs dans le besoin postopératoire d'examiner l'hémostase dans la salle d'opération.

