Un député renaissance des hauts-de seine admet avoir consommé de la cocaïne

Dans un premier temps, l’homme fait une clarification sur les déclarations de son fils pour faire comprendre que la boîte en question était vide au moment où il le montrait à son garçon lui faisant comprendre qu’il y avait de la drogue mais plus maintenant. Une manière pour lui de montrer que sa consommation de drogue relevait désormais du passé. Il confirme d’ailleurs n’avoir repris la consommation de stupéfiant qu’en Juillet dernier après avoir cessé depuis fin 2021 date de son entrée en politique.

Certifiant avoir cessé toute consommation depuis le 26 Juillet, il reconnaît tout de même en avoir consommé le weekend pendant lequel on fêtait son investiture dans le mois de juillet. L’homme regrette d’ailleurs et qualifie son comportement de la "plus grosse connerie" de sa vie, et reconnaît que cela est mal. Cette repentance ne reçoit pourtant pas le pardon de certains collègues comme Loïc Signor porte-parole de son parti Renaissance qui pense que l’homme aurait porté atteinte à l’image du parlement et du parti, et pourrait donc être exclu prochainement.