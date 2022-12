Violence à Mayotte : "On est au bord de La guerre civile ", alerte la députée Estelle Youssouffa

L’origine ne date pas d’un passé récent où la jeunesse d’un village veut à tout prix venger l’assassinat d’un de ses membres. Le mal est plus profond et nécessite une solution plus profonde. Il faut remarquer que cette île est habitée par une population majoritairement jeune et malheureusement pauvre et désœuvrée. Une telle condition de vie est favorable aux vices. L’autre aspect non négligeable est la faible présence des forces de l’ordre dans la région. Il y a de quoi que l’insécurité règne.

Vivement que le cri de cœur de Estelle Youssouffa soit entendu par les autorités françaises.