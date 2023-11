Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Augmentation mammaire en Suisse, sites internet à voir

Avantages des prothèses mammaires ergonomiques pour l'augmentation mammaire

Il est normal que vous vous sentiez dépassée par la grande variété de marques sur le marché avec des caractéristiques différentes, c'est pourquoi aujourd'hui nous allons vous parler des avantages des prothèses mammaires ergonomiques de Motiva et dans quels cas il est préférable de les implanter pour une chirurgie d'augmentation mammaire.



Prothèses rondes, anatomiques ou ergonomiques ?

Jusqu'à il y a peu, le choix des prothèses mammaires se faisait entre les prothèses rondes et les prothèses anatomiques, mais aujourd'hui, les prothèses ergonomiques de dernière génération sont devenues la troisième option en raison de leurs grands avantages.



Caractéristiques des prothèses mammaires rondes

Il s'agit de prothèses mammaires rondes, c'est-à-dire que leur volume est uniformément réparti dans leur forme hémisphérique et qu'une fois insérées dans la poche chirurgicale de la patiente, elles remplissent le sein de manière homogène. Elles garantissent que les pôles supérieur et inférieur du sein ont le même volume, le point de projection maximale se situant juste au milieu de la surface de l'implant. Les prothèses mammaires rondes produisent un décolleté plein et en forme de cœur, le résultat d'augmentation mammaire le plus exubérant des trois options.

Elles sont fortement recommandées aux patientes qui ont déjà une poitrine généreuse, avec une grande quantité de graisse dans les seins, et qui souhaitent volumiser leur décolleté ou compenser la taille de leurs seins. Lorsqu'elles sont implantées dans un plan sous-musculaire, les prothèses rondes permettent d'obtenir un remplissage intéressant et une grande définition du sein.



Caractéristiques des prothèses mammaires anatomiques

Les prothèses mammaires anatomiques sont connues pour leur forme en goutte d'eau. Elles ont un volume plus important dans le pôle inférieur du sein que dans le pôle supérieur. Cette différence permet d'obtenir des résultats avec l'apparence d'un buste naturel, similaire à celui d'un sein sans prothèses, même chez les patientes ayant de très petits seins. Le principal inconvénient des prothèses mammaires anatomiques dans l'augmentation mammaire était la possibilité de rotation de l'implant, mais ce problème a été résolu par Motiva. La spécification True Fixation (anti-rotation) fait référence à deux languettes de fixation renforcées qui réduisent au minimum la possibilité de rotation, en fixant les implants dans la position correcte dans laquelle ils sont initialement insérés.

La forme des prothèses anatomiques True Fixation permet de donner à la patiente une forte augmentation du volume mammaire sans perdre l'aspect naturel du sein. Elles sont particulièrement indiquées dans les cas de seins tubéreux et d'asymétries mammaires. La grande variété de tailles et de volumes permet à la patiente et au chirurgien plasticien de trouver la prothèse mammaire idéale pour répondre à leurs attentes tout en obtenant un résultat très naturel lors de la chirurgie d'augmentation mammaire.



Caractéristiques des prothèses mammaires ergonomiques

Les prothèses mammaires ergonomiques sont fabriquées avec le gel de remplissage Progressive Gel Ultima®, les prothèses mammaires les plus élastiques et les plus adaptables. Grâce à cette composition, le sein implanté se comporte pratiquement comme un sein naturel dans ses mouvements, car les prothèses Motiva Ergonomix s'adaptent à la gravité, à la position et aux mouvements de la patiente. Ce type de prothèse mammaire est l'évolution des deux types précédents, on pourrait dire qu'elles se comportent comme des implants mammaires ronds en position horizontale, mais aussi comme des implants anatomiques lorsqu'elles passent en position verticale. Comme les prothèses mammaires ont une base ronde, le risque de rotation après l'opération d'augmentation mammaire est fortement réduit.



Avantages des prothèses mammaires ergonomiques

Il s'agit du type de prothèses mammaires dont le comportement en matière de mouvement est le plus naturel qui soit, tant du point de vue de l'apparence physique que du toucher. Ces prothèses sont fabriquées à partir d'un gel à haute cohésion, ce qui correspond à la dureté des prothèses mammaires et les rend plus douces au toucher que d'autres.

Les prothèses ergonomiques sont adaptatives, capables de varier leur point de projection maximale, ce qui offre un grand naturel grâce à leur comportement dans les mouvements, similaires à ceux d'un sein naturel sans chirurgie. Il s'agit de prothèses mammaires très polyvalentes, qui peuvent être implantées chez tous les types de femmes, aussi bien dans des seins normaux que dans des seins présentant certaines pathologies, comme les seins tubéreux ou les seins asymétriques. Elles surmontent le handicap des prothèses anatomiques, car bien que ces prothèses mammaires tournent, elles ne produisent aucune déformation puisque le gel est capable de se réadapter et de s'adapter au sein sans que l'on puisse apprécier visuellement un quelconque type de défaut.

Il est clair que le choix d'un type de prothèse mammaire ou d'un autre pour l'augmentation mammaire dépendra de l'appréciation du chirurgien plasticien (en tenant compte bien sûr du plan d'insertion des prothèses) et des attentes et désirs de la patiente.



Augmentation mammaire par prothèses ergonomiques

Si vous envisagez une augmentation mammaire par implants, la clinique d’un Dr Augmentation mammaire par prothèses ergonomique vous permettra de déterminer le type de prothèse le mieux adapté à vos besoins et de tirer le meilleur parti de l'opération d'augmentation mammaire. Prenez rendez-vous à une clinique prothèses ergonomique, ils seront heureux de vous aider. Contactez-les également si vous envisagez de remplacer vos prothèses ergonomique ou si vous avez besoin d'un contrôle annuel régulier de vos prothèses mammaires. Avantages des prothèses ergonomiques pour l'augmentation mammaire



En savoir plus : Lorsque vous souhaitez subir une augmentation mammaire, le choix de la prothèse mammaire est une décision controversée. Vous devez toujours avoir des attentes réalistes par rapport à la procédure d'augmentation mammaire et être consciente des risques et des avantages de tous les détails de l'opération. 