Chiffre 2 en Numérologie

Attributs

Signification

Caractéristiques positives de la personne influencée par le nombre

Caractéristiques négatives de la personne affectée par le nombre

Archétype

Image du Tarot

Couleur

Gemme

Cristaux

Plantes

Planète

Signe astrologique associé

: UNION, COLLABORATION: Premier chiffre féminin, négatif, lié à la réceptivité, au mal, au diable, ennemi de Dieu. Le symbole de l'immobilité et de la matière qui s'oppose au Créateur est considéré comme le plus mauvais des nombres. Indique un conflit et une contraposition.: diplomatique, réceptif, patient, tolérant, réservé, sociable, généreux, adaptable, charmant, tenace.: Faible, déprimé, distrait, indécis, mesquin, inconscient, faux, suspect.: Enfant: Papesse: orange: pierre de lune: rutile: lierre: Lune: CancerEn savoir plus : https://numerologue.be/blog/