Chiffre 3 en Numérologie

: EXTROVERSION, COMMUNICATION: symbole de la création, divinité, harmonie, force vitale. C'est la synthèse de 1 et 2 dans la Trinité, nombre "sacré", "céleste". Nombre de développement ordonné et harmonieux, représente le sexe dans une fonction procréative.: Fun, sociable, imaginatif, optimiste, intéressant, amical, raffiné.: superficielle, vaniteuse, exhibitionniste, extravagante, bavarde, narcissique, menteuse, jalouse, présomptueuse, exagérée.: bouffon: Impératrice: jaune: Topaz: rutile: Jonquille, chèvrefeuille, orchidée, rose, violette, orme, acajou: Jupiter Signe astrologique associé: Gémeaux