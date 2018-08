Chiffre 4 en Numérologie

Attributs

Signification

C'est le nombre de solidité et de matière (les quatre éléments

Les quatre qualités

Caractéristiques positives de la personne influencée par le nombre

Caractéristiques négatives de la personne affectée par le nombre

Archétype

Image du Tarot

Couleur

Gemma

Cristaux

Plantes

Planète

Signe astrologique associé

: STRUCTURE, PRATIQUE: Symbole de la Croix et du Sacrifice, c'est un nombre avec des influences négatives (il dérive de la somme et du produit de deux 2.: terre, eau, feu, air: sec, humide, froid, chaud). Représente la force morale, la clairvoyance, la magie, les amours durables et les amitiés, la mémoire, la fortune stable.: Pratique, soigné, méthodique, discipliné, efficace, industrieux, constructif, constant, persévérant: Têtu, inflexible, avare, rigide, ennuyeux, faible, lent, envieux, susceptible: constructeur: Empereur: vert: émeraude, jade vert: cassitérite: pois sucrés, poivre, fèves: Uranus: Signes de la terre