Chirurgien orthopédiste ? Que fait-il ?

1. Qu'est-ce que la chirurgie orthopédique ?

2. Qui est un bon candidat pour une chirurgie orthopédique ?

Présente une blessure ou une condition musculo-squelettique nécessitant une intervention chirurgicale.

A essayé des traitements conservateurs sans succès.

Est en bonne santé générale, sans conditions médicales graves pouvant compliquer la chirurgie.

A des attentes réalistes quant aux résultats de la procédure.

3. Quelles sont les différentes spécialités en chirurgie orthopédique ?

Orthopédie sportive : Traitement des blessures liées au sport.

: Traitement des blessures liées au sport. Chirurgie de la colonne vertébrale : Traitement des affections de la colonne vertébrale.

: Traitement des affections de la colonne vertébrale. Chirurgie du genou : Remplacement ou réparation des articulations du genou.

: Remplacement ou réparation des articulations du genou. Chirurgie de la hanche : Remplacement ou réparation des articulations de la hanche.

: Remplacement ou réparation des articulations de la hanche. Chirurgie des mains et du poignet : Traitement des affections des mains et des poignets.

: Traitement des affections des mains et des poignets. Chirurgie pédiatrique orthopédique : Traitement des affections musculo-squelettiques chez les enfants.

4. Quels sont les types courants de chirurgies orthopédiques ?

Prothèse totale de genou : Remplacement de l'articulation du genou.

: Remplacement de l'articulation du genou. Prothèse totale de hanche : Remplacement de l'articulation de la hanche.

: Remplacement de l'articulation de la hanche. Arthroscopie : Intervention mini-invasive pour diagnostiquer et traiter les blessures internes des articulations.

: Intervention mini-invasive pour diagnostiquer et traiter les blessures internes des articulations. Ostéosynthèse : Fixation des fractures osseuses avec des plaques, des vis ou des clous.

: Fixation des fractures osseuses avec des plaques, des vis ou des clous. Fusion vertébrale : Stabilisation de la colonne vertébrale en fusionnant deux vertèbres ou plus.

5. Quels sont les objectifs principaux de la chirurgie orthopédique ?

Soulagement de la douleur : Réduction de la douleur chronique liée aux affections musculo-squelettiques.

: Réduction de la douleur chronique liée aux affections musculo-squelettiques. Restauration de la mobilité : Amélioration de la fonction et de la mobilité des articulations et des os.

: Amélioration de la fonction et de la mobilité des articulations et des os. Correction des déformations : Réalignement des os et des articulations déformés.

: Réalignement des os et des articulations déformés. Prévention des complications : Éviter l'aggravation des affections musculo-squelettiques.

6. Quelle est la durée d'une intervention chirurgicale orthopédique ?

Chirurgies mineures (comme l'arthroscopie) : 30 minutes à 2 heures.

(comme l'arthroscopie) : 30 minutes à 2 heures. Chirurgies majeures (comme les prothèses de genou ou de hanche) : 1 à 3 heures.

(comme les prothèses de genou ou de hanche) : 1 à 3 heures. Chirurgies complexes (comme la fusion vertébrale) : Jusqu'à 6 heures ou plus.

7. Quelle est la période de récupération après une chirurgie orthopédique ?

Chirurgies mineures : Retour aux activités légères en quelques jours.

: Retour aux activités légères en quelques jours. Chirurgies majeures : Repos et rééducation pendant plusieurs semaines à plusieurs mois.

: Repos et rééducation pendant plusieurs semaines à plusieurs mois. Chirurgies complexes : Rééducation intensive et suivi médical prolongé.

8. Quels sont les risques et complications associés à la chirurgie orthopédique ?

Infections

Saignements et hématomes

Réactions à l'anesthésie

Thrombose veineuse profonde

Déplacement ou défaillance des prothèses

Douleur chronique ou persistance des symptômes

9. Est-il possible de combiner une chirurgie orthopédique avec d'autres procédures chirurgicales ?

10. Quels sont les résultats attendus après une chirurgie orthopédique ?

Soulagement de la douleur

Amélioration de la mobilité et de la fonction

Restauration de la stabilité articulaire

Correction des déformations osseuses

Retour à une vie active et normale

11. Comment se préparer pour une chirurgie orthopédique ?

Consultation préopératoire : Évaluation médicale et discussion des attentes.

: Évaluation médicale et discussion des attentes. Arrêt de certains médicaments : Comme les anticoagulants, selon les recommandations.

: Comme les anticoagulants, selon les recommandations. Planification post-opératoire : Organisation du repos et du soutien familial.

: Organisation du repos et du soutien familial. Maintien d'une alimentation équilibrée et hydratation adéquate .

. Éviter de fumer : Pour favoriser une meilleure cicatrisation.

12. Quels types d'anesthésie sont utilisés pour la chirurgie orthopédique ?

Anesthésie générale : Pour une relaxation complète du patient.

: Pour une relaxation complète du patient. Anesthésie régionale : Comme la rachianesthésie ou l'anesthésie péridurale, pour engourdir une partie spécifique du corps.

: Comme la rachianesthésie ou l'anesthésie péridurale, pour engourdir une partie spécifique du corps. Sédation consciente : Pour des interventions mineures nécessitant une relaxation sans perte complète de conscience.

13. Les cicatrices d'une chirurgie orthopédique sont-elles visibles ?

14. Combien de temps faut-il pour voir les résultats définitifs de la chirurgie orthopédique ?

15. Quels sont les soins post-opératoires nécessaires après une chirurgie orthopédique ?

Port d'attelles ou de bandages : Pour soutenir les zones opérées.

: Pour soutenir les zones opérées. Prise de médicaments pour la douleur : Prescrits par le chirurgien.

: Prescrits par le chirurgien. Suivi de la cicatrisation : Maintien des incisions propres et sèches.

: Maintien des incisions propres et sèches. Rééducation physique : Exercices de réhabilitation pour restaurer la mobilité et la force.

: Exercices de réhabilitation pour restaurer la mobilité et la force. Éviter les efforts physiques intenses : Pour favoriser une guérison optimale.

16. Y a-t-il des restrictions alimentaires avant une chirurgie orthopédique ?

Éviter certains médicaments : Comme les anticoagulants.

: Comme les anticoagulants. Maintenir une alimentation équilibrée : Pour favoriser la guérison.

: Pour favoriser la guérison. Hydratation adéquate .

. Éviter l'alcool : Quelques semaines avant et après l'intervention.

17. Quel est le coût moyen d'une chirurgie orthopédique ?

Type et complexité de la procédure

Techniques utilisées

Localisation géographique de la clinique

Honoraires du chirurgien

Frais d'hospitalisation et d'anesthésie

18. Quels sont les signes d'une complication après une chirurgie orthopédique ?

Rougeur excessive

Douleur intense et persistante

Gonflement inhabituel

Fièvre

Écoulement des incisions

Engourdissement persistant

Déplacement des dispositifs de fixation (si applicable)

19. La chirurgie orthopédique affecte-t-elle la mobilité à long terme ?

20. Quels sont les avantages psychologiques de la chirurgie orthopédique ?

Améliorer l'estime de soi

Renforcer la confiance en soi

Permettre une vie plus active et indépendante

Réduire les limitations physiques qui peuvent impacter la qualité de vie

qui peuvent impacter la qualité de vie Contribuer à une image corporelle plus positive

