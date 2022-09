Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Voyance en Suisse Comment avoir une relation stable ?

Avoir une relation stable est un objectif commun à beaucoup de monde ! Notre article vous aidera à en savoir plus sur le sujet !







Si nous pensons à nos parents, certainement pour ceux d'entre nous qui ont déjà un certain âge, et à nos grands-parents, il y a certainement une chose en commun avec eux en tant que couple : leurs relations, sauf dans de rares cas, ont duré et résisté à tout et n'importe quoi.



Aujourd'hui, en revanche, même des raisons insignifiantes suffisent pour qu'un couple se sépare, comme pour souligner le fait que ce qui semble être une réussite sociale peut en fait n'être qu'une "excuse" pour tourner la page et sortir.



Je ne veux pas dire par là que la séparation, le divorce et, ces dernières années, le divorce court sont le mal absolu et la cause de tout.



Dans les années passées, et je veux dire il y a des décennies et des décennies, il n'était ni possible ni concevable d'échapper au "jusqu'à ce que la mort nous sépare".



Aujourd'hui, surtout après ce que nous avons vécu ces dernières années, tant de couples se séparent.



La raison ?

Est-il vraiment difficile d'avoir une relation stable aujourd'hui ?



Les relations de couple, surtout au cours du dernier quart de siècle, ont été de moins en moins soignées, si l'on peut dire, privant de plus en plus de responsabilité ceux qui étaient censés être les futurs protagonistes de la société actuelle, à savoir ceux qui ont formé, forment et formeront les nouvelles familles.



Les séparations et les divorces sont désormais à l'ordre du jour, comme le montre le graphique ci-joint, qui donne vraiment des frissons, et, peut-être aussi pour cette raison, "de moins en moins de mariages sont célébrés et les gens se marient de plus en plus tard", et les mariages civils sont en augmentation. Après tout, on se sent un peu plus serein en se mariant dans la commune, ne voudrait-on pas déranger le tour de rôle sacré ? Dieu nous en préserve !



Tableau des séparations de divorces



En 2020, toujours en raison du verrouillage, selon l'Association nationale des avocats italiens spécialisés dans le divorce, on a constaté une augmentation des séparations par rapport à 2019 de 60 %, oui vous avez bien lu soixante pour cent !



De nombreux couples ne se connaissaient pas du tout et la pandémie les a contraints à vivre avec l'étranger classique dans la maison pour constater qu'il n'y avait plus cette vision commune.



Beaucoup ont choisi la solution de facilité, celle qui ne devrait être utilisée qu'en cas d'urgence.



Oui, car c'est bien de cela qu'il s'agit.



Vous savez, ces portes anti-personnel qui ne doivent être utilisées qu'en cas de danger et qui, au contraire, restent toujours ouvertes ?



La séparation d'abord, puis le court divorce, sont un peu comme cela, des instruments délibérés qui ne devraient être envisagés qu'en cas de stricte nécessité, aujourd'hui, inutile de le dire, surutilisés.

Les couples aujourd'hui



Dans les couples qui ne sont pas encore mariés, la situation n'est pas très différente.



S'engager dans une relation, dans une relation interpersonnelle, se concentrer sur l'autre afin de générer une union, semble quelque chose d'extrêmement démodé.



Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de détruire que de construire, et même en étant conscient que les exemples qui nous entourent ne nous aident pas du tout, lâcher prise au lieu de se battre devient la norme.

Comment avoir une relation stable et durable



S'il est clair que les 4 étapes de l'amour représentent parfaitement le schéma typique de ce qui se passe dans une relation, pour avoir une relation stable et durable, et passer de la théorie à la pratique, on oublie souvent qu'il faut aller au-delà du couple lui-même.



Nous pensons qu'une relation romantique n'est que roses et fleurs.



Si cela est vrai au début, lorsque l'attirance est forte et l'engouement intense, dans la période de transition, lorsque tout s'étiole inévitablement, la colle dans le couple est beaucoup plus forte.



L'une des composantes fondamentales se trouve dans le désir de partager.



Partager, partager "avec" et donc ensemble, c'est faire partager à l'autre et en même temps s'intéresser à l'autre.



Pour partager, il faut nécessairement s'ouvrir, faire confiance et se confier, en étant conscient que lorsque deux personnes sont ensemble pour parcourir un chemin commun, elles sont toujours trois : les deux composantes qui forment le couple plus le couple lui-même, qui, en tant qu'individu à part entière, aura des caractéristiques qui le rendent original et unique, une entité qui doit être nourrie, cultivée, soignée, autant que nous-mêmes.



Partager signifie à la fois pour le couple, l'acte de partager des expériences, d'une importance fondamentale pour construire une base solide sur laquelle s'appuyer et de laquelle s'écarter de temps en temps, et prendre de l'espace uniquement en tant que couple est fondamental.



Des vacances aident certainement, mais sortir seul sans les enfants de temps en temps fait aussi une différence.







Les petites choses mènent à de grands résultats, mais il ne faut pas vivre constamment collé les uns aux autres !



Nous oublions souvent qu'un couple est composé de deux individus qui se rencontrent, des personnes qui ne doivent pas nécessairement s'annuler mais qui, au contraire, peuvent utiliser la relation pour grandir davantage et plus vite selon un schéma logique : l'union fait la force !



Mais pour cela, il faut une vision commune et c'est ainsi qu'un couple ayant un objectif commun affrontera mieux les mers agitées.



Des fins qui ne signifient pas des intérêts mutuels mais des objectifs communs.



Le classique elle est avec lui pour l'argent et lui avec elle pour montrer sa barbie ne mène nulle part.



En revanche, le fait d'avoir des projets et des visions unit, renforce et consolide toute relation, et ce dans tous les domaines, et pas seulement dans le domaine sentimental.



Il est indéniable que, malgré ce qui se passe, les hommes sont toujours à la recherche de la moitié qui les complète, et il est tout aussi indéniable qu'à l'époque moderne, il est difficile d'avoir une relation stable et durable.Si nous pensons à nos parents, certainement pour ceux d'entre nous qui ont déjà un certain âge, et à nos grands-parents, il y a certainement une chose en commun avec eux en tant que couple : leurs relations, sauf dans de rares cas, ont duré et résisté à tout et n'importe quoi.Aujourd'hui, en revanche, même des raisons insignifiantes suffisent pour qu'un couple se sépare, comme pour souligner le fait que ce qui semble être une réussite sociale peut en fait n'être qu'une "excuse" pour tourner la page et sortir.Je ne veux pas dire par là que la séparation, le divorce et, ces dernières années, le divorce court sont le mal absolu et la cause de tout.Dans les années passées, et je veux dire il y a des décennies et des décennies, il n'était ni possible ni concevable d'échapper au "jusqu'à ce que la mort nous sépare".Aujourd'hui, surtout après ce que nous avons vécu ces dernières années, tant de couples se séparent.La raison ?Est-il vraiment difficile d'avoir une relation stable aujourd'hui ?Les relations de couple, surtout au cours du dernier quart de siècle, ont été de moins en moins soignées, si l'on peut dire, privant de plus en plus de responsabilité ceux qui étaient censés être les futurs protagonistes de la société actuelle, à savoir ceux qui ont formé, forment et formeront les nouvelles familles.Les séparations et les divorces sont désormais à l'ordre du jour, comme le montre le graphique ci-joint, qui donne vraiment des frissons, et, peut-être aussi pour cette raison, "de moins en moins de mariages sont célébrés et les gens se marient de plus en plus tard", et les mariages civils sont en augmentation. Après tout, on se sent un peu plus serein en se mariant dans la commune, ne voudrait-on pas déranger le tour de rôle sacré ? Dieu nous en préserve !Tableau des séparations de divorcesEn 2020, toujours en raison du verrouillage, selon l'Association nationale des avocats italiens spécialisés dans le divorce, on a constaté une augmentation des séparations par rapport à 2019 de 60 %, oui vous avez bien lu soixante pour cent !De nombreux couples ne se connaissaient pas du tout et la pandémie les a contraints à vivre avec l'étranger classique dans la maison pour constater qu'il n'y avait plus cette vision commune.Beaucoup ont choisi la solution de facilité, celle qui ne devrait être utilisée qu'en cas d'urgence.Oui, car c'est bien de cela qu'il s'agit.Vous savez, ces portes anti-personnel qui ne doivent être utilisées qu'en cas de danger et qui, au contraire, restent toujours ouvertes ?La séparation d'abord, puis le court divorce, sont un peu comme cela, des instruments délibérés qui ne devraient être envisagés qu'en cas de stricte nécessité, aujourd'hui, inutile de le dire, surutilisés.Les couples aujourd'huiDans les couples qui ne sont pas encore mariés, la situation n'est pas très différente.S'engager dans une relation, dans une relation interpersonnelle, se concentrer sur l'autre afin de générer une union, semble quelque chose d'extrêmement démodé.Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de détruire que de construire, et même en étant conscient que les exemples qui nous entourent ne nous aident pas du tout, lâcher prise au lieu de se battre devient la norme.Comment avoir une relation stable et durableS'il est clair que les 4 étapes de l'amour représentent parfaitement le schéma typique de ce qui se passe dans une relation, pour avoir une relation stable et durable, et passer de la théorie à la pratique, on oublie souvent qu'il faut aller au-delà du couple lui-même.Nous pensons qu'une relation romantique n'est que roses et fleurs.Si cela est vrai au début, lorsque l'attirance est forte et l'engouement intense, dans la période de transition, lorsque tout s'étiole inévitablement, la colle dans le couple est beaucoup plus forte.L'une des composantes fondamentales se trouve dans le désir de partager.Partager, partager "avec" et donc ensemble, c'est faire partager à l'autre et en même temps s'intéresser à l'autre.Pour partager, il faut nécessairement s'ouvrir, faire confiance et se confier, en étant conscient que lorsque deux personnes sont ensemble pour parcourir un chemin commun, elles sont toujours trois : les deux composantes qui forment le couple plus le couple lui-même, qui, en tant qu'individu à part entière, aura des caractéristiques qui le rendent original et unique, une entité qui doit être nourrie, cultivée, soignée, autant que nous-mêmes.Partager signifie à la fois pour le couple, l'acte de partager des expériences, d'une importance fondamentale pour construire une base solide sur laquelle s'appuyer et de laquelle s'écarter de temps en temps, et prendre de l'espace uniquement en tant que couple est fondamental.Des vacances aident certainement, mais sortir seul sans les enfants de temps en temps fait aussi une différence.Les petites choses mènent à de grands résultats, mais il ne faut pas vivre constamment collé les uns aux autres !Nous oublions souvent qu'un couple est composé de deux individus qui se rencontrent, des personnes qui ne doivent pas nécessairement s'annuler mais qui, au contraire, peuvent utiliser la relation pour grandir davantage et plus vite selon un schéma logique : l'union fait la force !Mais pour cela, il faut une vision commune et c'est ainsi qu'un couple ayant un objectif commun affrontera mieux les mers agitées.Des fins qui ne signifient pas des intérêts mutuels mais des objectifs communs.Le classique elle est avec lui pour l'argent et lui avec elle pour montrer sa barbie ne mène nulle part.En revanche, le fait d'avoir des projets et des visions unit, renforce et consolide toute relation, et ce dans tous les domaines, et pas seulement dans le domaine sentimental. voyante.ch pour en savoir plus !



Stella voyante

Lu 24 fois











Flashback : < > Voyance Suisse par téléphone Voyance sérieuse au téléphone sans attente La voyance Suisse ? On en parle sur le Web Esotérisme et Voyance Belgique | Voyance et Sciences occultes | Voyance en Suisse