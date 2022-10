Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Voyance en Suisse Comment éviter de se séparer ?

Comment éviter de se séparer ? Stella voyante et Love coach Suisse nous partage son avis et son expertise sur le sujet !



Les 10 meilleurs conseils pour éviter le divorce en 2022



Pour que votre relation survive et s'épanouisse. Lisez chaque point puis donnez-vous une note sur 10. Zéro (= le chiffre le plus bas), jusqu'à 10 (= vous êtes le meilleur que vous puissiez être).



Prenez la responsabilité de votre bonheur intérieur, de votre confiance en vous, de ce que vous ressentez à votre égard . C'est la première étape pour améliorer votre bonheur relationnel. Si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, comment pouvez-vous vous sentir bien avec les autres, votre femme ou votre mari, vos enfants aussi si vous avez une famille ? Commencez à travailler sur votre forme mentale et émotionnelle. Dans quelle mesure votre relation vous satisfait-elle en ce moment ? Quel chiffre vous correspond sur une échelle de zéro à dix ?

Prenez le temps de comprendre comment vous fonctionnez et communiquez. Prenez le temps de comprendre comment vous fonctionnez et communiquez. À moins que vous ne sachiez d'où viennent vos boutons lorsque vous parlez et réagissez avec votre partenaire. Votre partenaire actuel (ou un nouveau partenaire dans votre avenir) continuera à appuyer sur les mêmes boutons sans avoir l'intention de le faire. Lorsque vous saurez clairement pourquoi et quand ils se manifestent, vous commencerez à répondre et à réagir différemment avec votre partenaire, votre femme ou votre mari. Cette connaissance est inestimable si vous voulez sauver ou raviver votre relation. Avant de décider que votre partenaire ne vous rend plus heureux, réfléchissez à nouveau à la raison pour laquelle VOUS ne vous sentez pas heureux 0 - 10 ? Quel est votre chiffre ?



Gardez l'intimité et la sexualité vivantes

Si vous réussissez vos étapes de communication, tout le reste fonctionnera. Réservez du temps pour le sexe et l'intimité. Dites à votre partenaire à quel point il vous plaît. Il a besoin de se sentir désiré, quel que soit le temps que vous avez passé ensemble. Les compliments sont si précieux pour entretenir la flamme de l'autre. Combien de fois faites-vous des compliments ? 0 - 10 ?

Déterminez clairement pourquoi vous réagissez comme vous le faites en cas de conflit. Vous découvrirez une nouvelle approche. Vous ne pouvez pas changer qui vous êtes, vous pouvez cependant apprendre à comprendre votre style de communication naturel pour mieux vous comprendre. Vous comprendrez également mieux votre partenaire et serez mieux armé pour faire renaître l'amour et l'alchimie beaucoup plus rapidement. Quel est votre niveau actuel de 0 à 10 ?



Vous avez le choix de décider comment vous réagissez et répondez à chaque situation de votre vie . Vous pouvez également choisir votre attitude. Au lieu de vous crier dessus. Faites le choix conscient de discuter de ce qui s'est passé lorsque vous vous serez tous deux calmés. Retirez-vous de la situation de colère et commencez par ralentir votre respiration pour calmer votre corps et votre esprit. Lorsque vous aurez compris comment maîtriser votre colère ou les émotions que vous ressentez, vous pourrez les contrôler avec de la pratique, de la pratique et de la pratique. Prenez le temps de vous excuser (lorsque vous savez que vous avez été poussé à bout), car il se peut que ce soit votre faute si la dispute a commencé. En assumant la responsabilité de vos propres sentiments et émotions au lieu de rejeter la faute sur les autres, vous permettrez à votre relation de s'épanouir et de prospérer à nouveau. Dans quelle mesure êtes-vous conscient(e) 0 - 10 ?



Si vous vous ennuyez dans votre routine. Ou bien le sexe et l'intimité deviennent moins fréquents . Vous pouvez rallumer la magie ou surmonter les obstacles que rencontrent la plupart des couples de longue date. Prenez le temps d'inclure de nouveaux passe-temps ou de nouvelles aventures pour entretenir la romance et la magie. Partager de nouvelles expériences passionnantes et amusantes ensemble contribuera toujours à vous rapprocher si vous comprenez les besoins de l'autre. Dans quelle mesure êtes-vous capable d'entretenir l'amour ? 0-10 ?



Prenez le temps d'observer votre façon de communiquer au travail et à la maison . En étant plus conscient de la communication, vous disposerez d'une boîte à outils pour construire une connexion beaucoup plus forte avec votre partenaire, afin que l'amour et le bonheur prospèrent. Quel est votre niveau de conscience (0-10) ?



Apprendre à connaître ses besoins émotionnels profonds (au-delà du sexe et de l'alchimie) Comment se montrer et se donner de l'amour en dehors de la chambre à coucher ? Lorsque vous reconnaissez ce qui est important pour votre partenaire, vous commencez à parler le même langage pour mieux comprendre vos besoins et ceux de votre partenaire. Votre amour continuera de croître. Dans quelle mesure êtes-vous capable de prendre en compte les besoins émotionnels de votre partenaire ? 0-10 ?



Comment surmonter vos émotions négatives après un conflit . Lorsque vous vous sentez en colère et pour vous éviter de devoir



Commencez à planifier des soirées régulières (pour que l'autre se sente spécial) . Partagez votre appréciation de l'autre, les raisons pour lesquelles vous avez été attirés l'un par l'autre. Rappelez à votre partenaire pourquoi il est si unique pour vous. Planifiez une nouvelle aventure commune (juste tous les deux). Passez du temps de qualité ensemble, pour raviver votre amour, votre intimité et votre connexion. Vous êtes tous deux responsables à 50 % du bonheur de votre relation.



Stella de voyante.ch

