Comment les voyants marocains travaillent à Luxembourg ?

De jours en jours , au Maroc nous voyons des agences de voyance monté. C’est quelque chose qui est monnaie courante dans le pays. Partout nous passons dans les villes du Maroc la voyance et la sorcellerie sont devenus le seul recours pour résoudre le problème. Nous sommes allés à la rencontre des sorciers et voyants du pays. Il faut noter que la sorcellerie est différente de la voyance. Chacun à son champ d’action où il intervient.



Ici au Maroc, il n’y a pas que les courses qui se font mais aussi les tatouages au henné et surtout des pratiques liées au charlatanisme qui sont la voyance et la sorcellerie. Les gens quittent de partout pour venir rencontrer des voyants afin de pouvoir trouver la solution idéale à leurs soucis.