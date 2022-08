Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Voyance en Suisse Comment retrouver confiance en soi

​Lorsqu'une histoire se termine, surtout si nous étions convaincus qu'il s'agissait d'un amour avec un grand A qui ne se terminerait jamais, la première perception est presque toujours une perte de confiance en soi et, par conséquent, une baisse de l'estime de soi.







Contrairement à ce que je vois et entends, je suis convaincu que cet inconvénient est présent aussi bien chez les jeunes que chez les plus âgés.



Nous avons souvent tendance à penser, en tant que mères, grands-mères ou simplement sur notre piédestal de "femmes expérimentées", que cela ne s'applique pas, par exemple, aux adolescentes qui ont leur premier coup de foudre.



Nous sous-estimons et ignorons, cependant, leur présence réelle.



Comme la vie nous confronte à des expériences auxquelles nous sommes capables de faire face, il en sera de même pour eux. Par conséquent, l'histoire qui vient de se terminer a la même importance, sans exception d'âge, puisqu'elle s'inscrit dans un parcours de développement et, surtout, a les mêmes conséquences.



Quand une histoire se termine, ce qui se passe vraiment

Nous avons tous eu des histoires qui se sont terminées à un moment donné, et cela s'applique aussi bien aux histoires véritablement consommées qu'aux histoires platoniques.



Lorsqu'une histoire se termine, notre réaction en plusieurs étapes, qui n'ont pas nécessairement la même durée pour tous en termes d'intensité et de moment, est comparable pour les psychologues et les sociologues à un véritable deuil et se consume en.. :



Déni/Rejet ;

Colère ;

Négociation (avec soi-même la plupart du temps ou avec l'ex-partenaire pour rétablir la relation) ;

Dépression ;

Acceptation.

Bien souvent, en effet, la transition d'une phase à l'autre est si courte qu'elle n'est même pas ressentie mais, avouons-le, si cela ne nous est pas arrivé directement, qui n'a pas eu au moins un ami mangeant de la glace à même le carton d'une demi-livre sur le canapé tout en pleurant à la Bridget Jones lorsqu'une histoire d'amour s'est terminée ?



Qui n'a pas eu à consoler des amis qui pleuraient sur leur épaule ?



Qui, après une histoire qui s'est mal terminée, n'a pas coupé ses cheveux et changé de look, ou du moins vu quelqu'un de son entourage le faire ?



Au cours de ces phases, notre estime de soi et notre confiance en ce que nous sommes reflètent l'oscillation des émotions que nous ressentons, et il est naturel de rechercher des réactions à l'extérieur pour équilibrer ce que nous ressentons à l'intérieur.



De plus, presque par un sentiment de vengeance, conscient ou inconscient, plutôt que pour se remettre en selle, lorsqu'une histoire se termine, nous avons tendance à nous habiller plus qu'avant : qu'il voie ce qu'il rate 🙂 !



Une vengeance ? Blague à part, lorsqu'une relation amoureuse prend fin, quelle que soit la tournure des événements, il n'est jamais facile de se retrouver, surtout si l'on croyait vraiment à ce couple.



Stella de voyante.ch

