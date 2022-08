Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Voyance en Suisse Comment réussir son divorce ?

Qui n'a pas un ami, un parent ou une connaissance vivant cette situation ?



Oui, les bonnes âmes et les bienfaiteurs diront que la loi de 1970 en Italie a fait plus de mal que de bien, pour moi une seule observation demeure : quand une histoire est terminée, il est inutile d'essayer de faire du Kintsugi.



Le kintsugi, pour ceux qui ne le savent pas, est un art japonais ancien qui avait et a pour but de réparer des objets en céramique, en utilisant de l'or pour souder les fragments ensemble.



Nous avons essayé, nous avons essayé par tous les moyens, mais si la passion, la confiance, l'attention aux autres, l'engagement, etc. ont diminué ou, pire encore, disparu, le jouet est cassé et peut difficilement être réparé.



Alors comment ne pas être d'accord avec de nombreux coachés qui me disent de plus en plus souvent lors des séances de Love Coach qu'ils préfèrent partir avant de tromper ?



À mon avis, il y a beaucoup de cohérence dans tout cela.



Si l'on pense alors à une société qui a changé, à une vie qui s'est allongée pour tous grâce aux progrès de la science et de la médecine, à la "liquidité" qui s'installe enfin, le tableau est assez clair et il ne nous reste plus qu'à prendre conscience que l'on peut être séparé/divorcé et heureux.



Séparation et divorce : comment y faire face ?

Si nous parlons de divorce, cela implique certainement qu'il y a eu un mariage derrière, alors que, dorénavant, lorsque nous parlerons de séparation, nous parlerons aussi bien de séparation légale que de séparation extra-légale, c'est-à-dire lorsque deux personnes se séparent sans être réellement mariées.



Je voudrais toutefois ne considérer que les séparations "mûres", à l'exclusion des séparations tumultueuses comme "War of the Roses" par exemple, c'est-à-dire les ruptures typiques qui ne laissent que de l'amertume dans la bouche.



Aujourd'hui, nombreux sont les couples qui décident de tenter la voie de la cohabitation avant le mariage et, pour beaucoup d'entre eux, de se marier uniquement et exclusivement afin de contracter le rite civil et d'être à tous les effets de la loi mari et femme avec tous les droits qui y sont attachés.



Oui, car malgré la réalité fluide qui nous entoure, où aujourd'hui, par exemple, les couples de fait sont reconnus ou les couples homosexuels peuvent également contracter un mariage, si le couple n'est pas reconnu par la loi, il peut rencontrer de graves problèmes.



Pensez à un couple qui cohabite depuis des années. Si l'un des partenaires se retrouve à l'hôpital, l'autre, s'il n'est "en fait rien", n'aurait même pas le droit de lui rendre visite, dans des situations graves.



Il s'agit évidemment d'un exemple, exagéré bien sûr, les infirmières et les médecins sont des hommes et des femmes qui vivent dans la même réalité que nous et ferment les deux yeux quand ils le peuvent, mais que dit la loi ?



Ainsi, bien que ne croyant pas à cette institution, de nombreux couples se marient et peuvent parler de mari et de femme, comme si cela changeait quelque chose.



"Qu'y a-t-il dans un nom ? Ce que nous appelons une rose, même sous un autre nom, conserve toujours son parfum", a écrit Shakespeare.



Peut-on lui en vouloir ?



Séparés et divorcés

Complice également de la loi, pour de nombreux couples mariés aujourd'hui, la rupture est très simple, il suffit d'une signature, de quelques timbres fiscaux, de se présenter devant un agent municipal et le tour est joué, après, bien sûr, que des dispositions aient été prises et que des avocats aient traité au nom des parties.



Les séparations et les divorces se multiplient, mais les raisons sont-elles uniquement liées à la facilité de la procédure ou y a-t-il quelque chose de plus ?



Si nous examinons, par exemple, l'âge moyen des personnes qui se séparent, nous constatons un fait intéressant : en moyenne, les maris séparés ont 48 ans et les femmes 45 ans [Source], malgré le fait que les gens se marient de plus en plus tard aujourd'hui.



Nous avons souvent dit que la cinquantaine est la nouvelle trentaine.



La société a certainement changé.



Dans l'ancien temps, malheur au "jusqu'à ce que la mort vous sépare" !



Après tout, les gens vivaient beaucoup moins longtemps qu'aujourd'hui, les enfants étaient plus nombreux et il était mal vu d'être seul.



Si une femme s'exprime, elle est immédiatement montrée du doigt comme étant "une bonne à rien", c'est le moins que l'on puisse dire, tandis que l'homme est exalté et passe pour un Don Juan ou un Casanova.



Je me souviens encore de l'époque où, enfant, des rumeurs ont commencé à circuler dans le village sur les "premiers cas", des personnes qui avaient choisi librement de prendre des chemins différents.



Le simple fait que l'on en parle n'est pas de bon augure.



Aujourd'hui, heureusement, être séparé ou divorcé ne fait plus la une des journaux et ne suscite plus l'étonnement, l'important est d'être heureux de ses choix et d'être reconnaissant d'être de ce côté du monde qui nous le permet.



