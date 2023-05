Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Commerces et services Conseils pour location de voitures en Suisse

Lisez nos conseils sur la location de voiture en Suisse. Que vous soyez Suisse ou touriste cela vous sera utile !



Louer une voiture est bien plus compliqué que de choisir entre une voiture compacte et un monospace. Oui, cela peut être aussi simple. Mais pour économiser de l'argent, louez une voiture comme le font les experts. Ces conseils d'experts en matière de location de voitures vous aideront à gagner du temps, de l'argent et votre santé mentale lors de vos prochaines vacances en famille. 1. Comparez les prix. Commencez tôt - au moins deux mois avant vos vacances. Cela vous donnera une idée approximative de ce que coûtera votre location. Les agrégateurs passent au peigne fin toutes les sociétés de location de voitures et compilent les offres en un seul endroit. Les résultats de cette recherche vous donneront le meilleur prix disponible - le prix que vous voulez battre. 2. Réservez le plus tôt possible. La clé ici est de réserver un tarif REMBOURSABLE. De cette façon, vous aurez obtenu la meilleure offre possible, mais vous aurez toujours la possibilité de trouver un tarif encore plus avantageux. Ensuite, deux semaines avant vos vacances, vérifiez à nouveau les prix auprès des sociétés de location. Faites-le encore une semaine avant. Et puis la veille. Les agences de location ont tendance à proposer des offres spéciales lorsque la demande de location de voitures est plus faible que prévu. Lorsque vous trouvez une bonne affaire, réservez au tarif spécial et annulez la réservation remboursable. 3. Consultez après l’étape. Vous pourriez y trouver une offre encore plus avantageuse. Faites une offre basse ; vous pouvez toujours faire une nouvelle offre dans les 24 heures si votre offre est rejetée. Les locations ne sont pas remboursables, donc plus de vérification de prix après cela ! 4. Refusez l'assurance supplémentaire pour les voitures de location. Vérifiez votre propre police d'assurance automobile pour voir si elle couvre les dommages par collision sur une voiture de location. La carte de crédit et de nombreuses autres cartes de crédit haut de gamme couvrent l'assurance automobile pour les locations de voitures. Vérifiez également votre assurance voyage. Il y a de fortes chances qu'elle couvre les locations de voitures. 5. Apportez votre propre GPS, votre carte de péage et votre siège auto. Vous économiserez ainsi de l'argent et n'aurez pas à payer un supplément pour les louer. Utilisez Google Maps sur votre téléphone pour la navigation. Si vous apportez votre propre carte de péage, veillez à appeler et à ajouter la voiture de location à votre compte. Et n'oubliez pas de rappeler et de retirer la voiture de location de votre compte après l'avoir rendue. Si vous préférez louer un siège de voiture, lisez le conseil ci-dessous. 6. Ne payez pas de supplément pour la radio satellite. Chargez quelques livres audio et de la musique sur votre téléphone intelligent et votre contenu est gratuit. Les sociétés de location de voitures facturent des suppléments journaliers extrêmement élevés pour des ajouts comme la radio satellite. 7. Méfiez-vous des options de prépaiement de l'essence. Cette option nécessite un peu d'analyse et de recherche. Le prépaiement fonctionne comme suit : Vous achetez le premier réservoir au loueur et vous le ramenez (idéalement, pour vous) sur les chapeaux de roue. Mais le prix du gallon payé d'avance est généralement plus élevé que celui que vous payeriez dans les stations-service locales. Et si vous n'utilisez pas tout le carburant, vous payez certainement plus que nécessaire. La bonne solution est de ne pas payer à l'avance et de faire le plein vous-même juste avant de rendre la voiture. Téléchargez une application pour trouver l'essence la moins chère à proximité de l'aéroport. N'attendez pas la dernière station avant d'entrer dans l'aéroport, car il est probable qu'elle soit plus chère qu'une station située à un ou deux kilomètres, en raison de tous les locataires de voitures qui ont désespérément besoin de faire le plein. Vous pouvez généralement parcourir entre 8 et 15 km après avoir fait le plein, la jauge d'essence affichant toujours le plein.

Conseil : N'oubliez pas de vous laisser quelques minutes supplémentaires pour faire le plein. L'option la plus coûteuse consiste à déposer la voiture sans réservoir plein, en violation du contrat de location. Le loueur se chargera de faire le plein pour vous, à des tarifs monstrueusement élevés par gallon. 8. Réduisez le nombre de jours de location de la voiture. La meilleure façon d'économiser sur une location est de réduire la durée de la location. Un cas d’exemple pour des voyageurs qui ont Une année, ont pris un vol tardif pour Lausanne pendant les vacances et sommes restés dans un hôtel de l'aéroport la première nuit. Ils ont pris la navette gratuite jusqu'à l'hôtel, puis la navette gratuite jusqu'à l'aéroport le lendemain pour récupérer la voiture, économisant ainsi 100 CHF sur la location de ce jour-là. 9. Louez dans des endroits autres que l'aéroport. Lorsque des voyageurs se rendent à Genève, ils prennent le bus pour se rendre en ville et loue dans un établissement du centre-ville. Elle note que "les aéroports facturent toutes sortes de frais supplémentaires. Souvent, vous pouvez louer à partir d'un emplacement en centre-ville et retourner à l'aéroport local sans frais supplémentaires et sans payer de frais d'aéroport." Et si vous êtes malin, vous pouvez louer en ville juste pour la période dont vous avez besoin - peut-être même juste pour une excursion d'une journée. 10. Soyez gentil. Lorsque vous louez une voiture en vacances, méfiez-vous des frais cachés de sur classement gratuit qui pourraient vous coûter plus cher à long terme. Demandez un sur classement. Il y a de fortes chances que vous puissiez obtenir un sur classement sans frais supplémentaires. Mais il est toujours utile de demander gentiment. Sachez simplement que cela n'est pas totalement gratuit. Passer d'une voiture économique qui consomme 4 l aux 100 km à un SUV qui consomme 10 l aux 100 km signifie que vous paierez beaucoup plus d'essence. Des voyageurs ont récemment bénéficié d'un sur classement non souhaité lorsque la voiture que ils voulient n'était pas disponible. Le véhicule, un pick-up, a non seulement consommé beaucoup de carburant, mais ils ont dû payer un supplément au garage de l'hôtel pour un véhicule surdimensionné. 11. Ne tenez pas compte des liens avec les voyageurs fréquents. Vous risquez de devoir payer des frais de commodité si l'agence de location de voitures doit communiquer avec un autre programme de fidélité au sujet des points. Cela ne vaut peut-être pas le coût supplémentaire. 12. Choisissez un seul conducteur. Les frais de conducteur supplémentaire, même pour les conjoints, peuvent atteindre 10 CHF par jour ou plus. Prends le volant et conduisez vous-même Le fait d'avoir un seul locataire permet d'économiser beaucoup d'argent.

