Covid-19 : Quels sont les vaccins homologués en Europe ?

Le travail d’homologation revient à l’agence européenne du médicament.

A ce jour, la commission européenne reconnait et recommande aux pays membres les vaccins suivants:



Pfizer et BioNTech : pour sa capacité préventive contre le covid-19 qui consiste à renforcer le système immunitaire. Il est recommandé aux personnes ayant au moins 12ans et plus.



Janssen : Il joue le même rôle avec la seule différence qu’il faut l’administrer aux personnes âgés d’au moins 18 ans.



Moderna : Il immunise contre le covid-19 chez les plus de 12 ans.



Astra Zeneca : Ce sont les plus de 18 ans qui peuvent recevoir ce vaccin pour renforcer leur système immunitaire.



Il faut dire que cette liste peut s’augmenter dans le temps en fonction de plusieurs raisons. Elle peut se réduire également.