Découvrir Genève en Septembre ?

Si vous souhaitez rester dans les limites de Genève en septembre tout en profitant de la location d'une voiture, voici quelques activités à faire dans et autour de la ville : 1. Parc des Bastions et Vieille Ville Garez votre voiture près du centre-ville et explorez le Parc des Bastions, un espace vert emblématique où vous trouverez le Mur des Réformateurs. Ensuite, promenez-vous dans la Vieille Ville de Genève, avec ses ruelles pavées, ses galeries d’art, ses cafés, et visitez la Cathédrale Saint-Pierre qui offre une vue magnifique sur Genève depuis sa tour. 2. Tour du Lac Léman En septembre, le climat est idéal pour faire un tour autour du Lac Léman. Prenez la voiture et suivez la route le long du lac pour visiter les Jardins botaniques de Genève ou faire une halte au Parc de la Perle du Lac, qui offre de superbes vues et un cadre paisible pour se détendre au bord de l'eau. Vous pouvez également longer le lac en direction de la Plage des Eaux-Vives ou des Bains des Pâquis pour profiter du paysage. 3. Le Palais des Nations et Parc Ariana Le Palais des Nations, siège européen des Nations Unies, est l'un des lieux emblématiques de Genève. Vous pouvez vous y rendre en voiture pour une visite guidée (sur réservation), puis faire un tour dans le Parc Ariana, qui entoure le Palais. Ce parc magnifique abrite également le Musée Ariana, spécialisé dans la céramique et le verre. 4. Carouge À seulement quelques minutes en voiture du centre de Genève, la charmante commune de Carouge vous transporte dans un quartier bohème et artistique. Promenez-vous dans les rues bordées de boutiques artisanales, de cafés, et de galeries d’art. Le samedi, le marché de Carouge est un incontournable pour goûter aux produits locaux et profiter de l'ambiance villageoise. 5. Le Jardin Anglais et le Jet d’Eau Visitez le Jardin Anglais, un magnifique parc situé au bord du lac Léman, célèbre pour son Horloge Fleurie. C’est également un excellent point de vue pour admirer le célèbre Jet d’Eau, l’une des fontaines les plus hautes du monde. Vous pouvez vous garer à proximité et profiter d'une promenade le long du lac. 6. Le Musée d'Art et d'Histoire de Genève Profitez de votre séjour pour visiter le Musée d’Art et d’Histoire, qui abrite une collection impressionnante de peintures, de sculptures et d'objets historiques. Situé près de la Vieille Ville, ce musée est facilement accessible en voiture, avec plusieurs parkings à proximité. 7. Le Parc La Grange et le Parc des Eaux-Vives Ces deux parcs adjacents offrent des espaces verts immenses et sont parfaits pour se détendre. Le Parc La Grange est célèbre pour sa roseraie et ses concerts en plein air, tandis que le Parc des Eaux-Vives est idéal pour une balade avec vue sur le lac. Les deux parcs sont facilement accessibles en voiture, avec des zones de stationnement à proximité. 8. Les berges du Rhône et le Bois de la Bâtie Prenez la voiture pour découvrir le Bois de la Bâtie, un grand espace forestier qui abrite une réserve naturelle avec des animaux et des aires de jeux. Non loin de là, les berges du Rhône offrent un cadre parfait pour une promenade à pied ou à vélo. C'est un excellent endroit pour s'éloigner du centre-ville tout en restant proche de Genève. 9. Excursion au Mont Salève Bien que situé de l'autre côté de la frontière en France, le Mont Salève est à seulement 20 minutes en voiture du centre de Genève. En septembre, les conditions sont idéales pour prendre le téléphérique ou monter en voiture au sommet. De là, vous aurez une vue imprenable sur Genève, le lac Léman et les Alpes environnantes. 10. Shopping dans le quartier des Rues-Basses Si vous aimez le shopping, dirigez-vous vers le quartier des Rues-Basses (Rue du Rhône, Rue du Marché, Rue de la Confédération) pour découvrir des boutiques de luxe et des magasins de marques internationales. Les parkings à proximité rendent l’accès pratique en voiture. Ces activités vous permettront de découvrir Genève en profondeur tout en utilisant votre voiture pour faciliter vos déplacements entre différents points d'intérêt dans et autour de la ville. En septembre, le climat est agréable et parfait pour explorer les parcs, les rives du lac et les quartiers historiques.