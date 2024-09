Déménagement Le Locle avec NJ services

1. Planification à l’avance

Choisissez une date de déménagement en tenant compte de votre emploi du temps, des obligations familiales et des éventuelles vacances ou périodes de forte demande auprès des entreprises de déménagement.

Obtenez des devis auprès de plusieurs entreprises de déménagement pour comparer les services et les coûts. Assurez-vous qu'ils offrent des services spécifiques comme le démontage de meubles, l'emballage, ou encore l'assurance en cas de dommages.

Vérifiez la logistique : Assurez-vous que l'accès à votre nouvelle maison (et à votre ancienne maison) est suffisamment large pour accueillir un camion de déménagement. Si vous habitez en ville, vous devrez peut-être obtenir une autorisation de stationnement temporaire.

2. Tri et désencombrement

Faites un inventaire des objets que vous souhaitez emporter, vendre, donner ou jeter. Cela inclut les meubles, les appareils électroménagers, les vêtements, les livres, etc.

Vendez ou donnez les objets dont vous n'avez plus besoin via des plateformes comme Anibis ou Ricardo, ou encore des associations locales. Réduire le nombre d'objets à transporter facilite le déménagement et réduit les coûts.

3. Organisation de l’emballage

Rassemblez les fournitures nécessaires : Achetez ou louez des cartons de différentes tailles, du papier bulle, du ruban adhésif, des étiquettes, et des marqueurs pour tout emballer correctement. Si vous avez des objets fragiles ou précieux, assurez-vous d’avoir des protections spécifiques.

Emballez pièce par pièce : Commencez par les pièces que vous utilisez le moins, comme les chambres d'amis, le sous-sol, ou le grenier. Évitez d'emballer des objets provenant de différentes pièces dans un seul carton, cela compliquerait le déballage.

Étiquetez chaque carton avec le contenu et la pièce de destination dans la nouvelle maison. Cela facilitera grandement le travail des déménageurs et vous permettra de vous retrouver facilement lors du déballage.

Protégez les objets fragiles : Emballez soigneusement la vaisselle, les objets d'art, les miroirs et les appareils électroniques. Utilisez du papier bulle, des couvertures de protection ou même des serviettes pour éviter les casses.

4. Gestion des meubles et objets volumineux

Démontez les grands meubles si possible, et conservez toutes les vis et pièces dans des sachets étiquetés. Si vous avez fait appel à des déménageurs professionnels, ils peuvent généralement s'occuper du démontage et du remontage.

Faites appel à des professionnels pour les objets particulièrement lourds ou fragiles comme les pianos, les statues, ou les grands appareils électroménagers. Ils disposent de l'équipement adéquat (sangles, charriots, etc.) pour transporter ces objets en toute sécurité.

Protégez les meubles volumineux avec des couvertures, des films plastiques ou des housses spécifiques pour éviter les rayures ou autres dégâts.

5. Coordonner le jour du déménagement

Supervisez le chargement : Assurez-vous que les déménageurs chargent correctement vos affaires, en commençant par les objets les plus lourds et en plaçant les plus fragiles au-dessus. Si vous avez étiqueté vos cartons, cela facilitera également le travail des déménageurs.

Préparez des cartons d'essentiels : Avant le jour J, préparez quelques cartons avec les objets essentiels (vêtements, documents importants, produits de toilette, draps, ustensiles de cuisine) pour les premiers jours dans votre nouvelle maison.

Organisez le transport des animaux si vous en avez. Si possible, confiez vos animaux de compagnie à un ami ou un membre de la famille pour la journée afin de réduire le stress pour eux.

6. Nettoyage de l’ancienne maison

Nettoyez en profondeur : Cela inclut l'aspiration des sols, le nettoyage des vitres, des sanitaires et des surfaces. Vous pouvez le faire vous-même ou faire appel à une entreprise de nettoyage professionnel, souvent exigée pour les états des lieux de sortie.

Vérifiez les dommages éventuels et réparez les petits défauts (trous dans les murs, plinthes endommagées, etc.) pour garantir un état des lieux réussi.

7. Organisation dans la nouvelle maison

Déchargez les cartons dans les bonnes pièces : Grâce à vos étiquettes, les déménageurs peuvent directement placer chaque carton dans la pièce correspondante. Cela vous facilitera la tâche lors du déballage.

Montez les meubles importants en priorité, comme les lits, les canapés et les tables. L'objectif est de rendre les pièces principales fonctionnelles dès les premiers jours.

Déballez progressivement en commençant par les pièces que vous utilisez le plus, comme la cuisine et la salle de bain. Laissez les pièces moins urgentes (comme le garage ou le grenier) pour plus tard.

8. Formalités administratives après le déménagement

Annoncez votre changement d’adresse auprès des services administratifs (commune, impôts, banque, assurances, employeur).

Transférez vos services : Assurez-vous que votre fournisseur d'électricité, d'eau, de gaz et d'internet est bien informé de votre nouvelle adresse pour éviter toute coupure de service.

Mettre à jour vos abonnements : N'oubliez pas de changer votre adresse pour vos abonnements (journaux, magazines, livraisons, etc.).

9. Anticiper les imprévus

Souscrivez à une assurance déménagement pour couvrir les éventuels dommages causés durant le transport.

Préparez un budget pour les dépenses imprévues : Il peut y avoir des frais supplémentaires liés à la location de matériel, au stationnement ou à l'embauche de services de dernière minute.

Soyez flexible : Malgré une bonne organisation, des retards ou des complications peuvent survenir. Gardez une attitude positive et soyez prêt à ajuster vos plans si nécessaire.

