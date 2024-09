Déménagement dans le Val de Travers à Neuchatel

Le Val-de-Travers, situé dans le canton de Neuchâtel, est une région suisse riche en histoire, en culture et en paysages naturels à couper le souffle. Voici quelques-unes des choses incontournables à découvrir dans cette belle région :

1. La Maison de l’Absinthe Le Val-de-Travers est le berceau de l'absinthe, une boisson légendaire autrefois interdite. À la Maison de l'Absinthe, située à Môtiers, vous pouvez découvrir l'histoire fascinante de cette boisson, ses secrets de fabrication et même participer à des dégustations.

2. Les Mines d'asphalte À Travers, vous trouverez les anciennes mines d'asphalte qui furent exploitées pendant près de trois siècles. Aujourd'hui, elles sont ouvertes au public, offrant une visite guidée qui vous plongera dans l'histoire de cette industrie et vous permettra de voir des galeries souterraines impressionnantes.

3. Le Creux du Van Le Creux du Van est un amphithéâtre naturel spectaculaire formé par l’érosion. Avec ses falaises de plus de 160 mètres de haut, il offre des vues panoramiques incroyables et est un endroit privilégié pour les randonneurs. Il est aussi un lieu de refuge pour une faune variée, notamment les bouquetins.

4. La Ferme Robert Point de départ idéal pour des randonnées vers le Creux du Van, la Ferme Robert est une ancienne ferme transformée en centre d'accueil et d'hébergement. Elle est également un lieu convivial pour découvrir les spécialités locales.

5. Le train touristique du Val-de-Travers Ce train historique vous propose une balade paisible à travers la vallée, passant par des paysages pittoresques tout en vous offrant une vue unique sur la région.

6. Les gorges de l’Areuse Pour les amateurs de nature et de randonnée, les gorges de l’Areuse sont une merveille naturelle à explorer. Cette randonnée longe la rivière, avec des ponts suspendus et des passages étroits entre des falaises escarpées, créant une atmosphère magique.

7. Le Sentier des Poètes Ce parcours poétique vous emmène dans les paysages du Val-de-Travers tout en vous faisant découvrir des plaques ornées de poèmes. Une expérience culturelle et naturelle unique.

8. Le Musée Rousseau à Môtiers Ce musée est dédié au célèbre philosophe et écrivain Jean-Jacques Rousseau, qui a séjourné dans la région. Il propose une plongée dans sa vie et ses œuvres, ainsi que dans l'influence de la nature du Val-de-Travers sur ses écrits.

9. Les activités sportives En hiver, le Val-de-Travers devient une destination populaire pour le ski de fond et la raquette. Les sentiers balisés offrent des opportunités parfaites pour profiter des paysages enneigés. L’été, les activités comme le VTT et la randonnée sont à l’honneur.

10. Les spécialités locales Le Val-de-Travers regorge de produits du terroir. Outre l’absinthe, vous pourrez goûter à des fromages locaux, des saucisses neuchâteloises, et des desserts typiques comme la meringue à la crème.

En résumé, le Val-de-Travers est une destination incontournable pour les amoureux de la nature, de la culture et de la gastronomie. Que vous soyez randonneur, amateur d’histoire ou curieux de découvrir des traditions locales, cette région offre un panel d’activités riches et variées.