Des dizaines de migrants arrêtés en Pologne, l’UE prépare des sanctions contre Minsk

Jouant à l’impartialité, plusieurs organisations de défense des droits de l’homme trouvent en cette situation une crise humanitaire. Il y a déjà des morts parmi les migrants et l’on redoute d’autres cas de morts si rien n’est fait.



La situation de plusieurs femmes en état inquiète de même que celle des enfants. Dans les camps, on dénombre déjà environ 2000 personnes. Les aides des autorités Bélarusses semblent insuffisantes au jour le jour. Les tentes installées sur les lieux annoncent un long séjour nécessitant plus d’efforts des autorités.