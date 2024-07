Donilocation : Location auto à Lausanne

Citadines compactes : Parfaites pour vos trajets urbains, faciles à garer et économiques en carburant.

Qualité de Service

Service Client Dédié : Notre équipe est toujours prête à vous aider, de la sélection du véhicule à la finalisation de la réservation. Nous sommes disponibles pour répondre à toutes vos questions et vous offrir des conseils personnalisés.

DoniLocation Sàrl

Chemin de Mornex 36

1003 Lausanne

Imaginez-vous au volant de l'un de nos véhicules premium, traversant les paysages suisses en toute sérénité. Chez DoniLocation, nous comprenons que chaque voyage est unique, c'est pourquoi nous proposons une gamme variée de voitures pour répondre à tous vos besoins.

N'attendez plus pour réserver la voiture de vos rêves ! Rendez-vous dès maintenant sur donilocation.ch pour découvrir notre offre complète et profiter de tarifs compétitifs.

Pour toute question ou pour une réservation personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter directement à notre agence de Lausanne :

DoniLocation Sàrl
Chemin de Mornex 36
1003 Lausanne

Notre équipe dédiée est à votre disposition pour vous conseiller et vous aider à choisir le véhicule qui correspond le mieux à vos besoins.