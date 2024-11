Epilation laser pour les jambes

1. Pourquoi choisir l’épilation laser pour les jambes ?

Confort : Plus besoin de rasoirs ou de cires qui irritent la peau.

Précision : Le laser cible uniquement les follicules pileux sans abîmer la peau environnante.

2. Zones traitées lors d’une séance

Demi-jambes : Généralement limité aux genoux et mollets.

Pieds et orteils : Pour une finition impeccable.

3. Comment se déroule une séance d’épilation laser des jambes ?

3.1. Avant la séance

Consultation initiale : Analyse de votre type de peau et de poils pour choisir la meilleure technologie de laser (Alexandrite, Diode, Nd ).

Préparation :
Rasez les jambes 24 à 48 heures avant la séance.
Évitez la cire, les crèmes dépilatoires ou l'épilation à la pince 4 semaines avant.
Pas d'exposition au soleil ou aux UV dans les 2 semaines précédant la séance.

3.2. Pendant la séance

Le praticien applique un gel frais ou utilise un laser avec un système de refroidissement pour limiter l'inconfort.
Le laser est dirigé sur les jambes en ciblant les poils en phase de croissance (anagène).
Une sensation de chaleur ou de picotement peut être ressentie.
La durée dépend de la zone :
Demi-jambes : 20 à 30 minutes.

3.3. Après la séance

Rougeurs ou légers gonflements peuvent apparaître, mais disparaissent rapidement.

Une crème apaisante est appliquée pour calmer la peau.

4. Combien de séances sont nécessaires ?

Les séances sont espacées de 4 à 6 semaines pour suivre les cycles de croissance des poils.

Des retouches annuelles peuvent être nécessaires pour maintenir les résultats.

5. Quels sont les résultats ?

Résultats visibles :

Dès la première séance : Les poils repoussent plus lentement et deviennent plus fins.

À long terme :

Une réduction permanente des poils, laissant une peau douce et nette.

6. Est-ce douloureux ?

Sensation : Une légère chaleur ou un picotement lors du passage du laser.

7. Précautions avant et après le traitement

Avant la séance :

Ne pas bronzer ou utiliser d’autobronzants sur les jambes.

Ne pas appliquer de crèmes parfumées ou huiles sur la zone à traiter.

Après la séance :

Hydratez bien la peau avec une crème apaisante.

Évitez le soleil et appliquez une protection solaire SPF 50 pendant au moins 2 semaines.

Pas de bains chauds, sauna ou hammam pendant 48 heures.

8. Qui peut bénéficier de l’épilation laser pour les jambes ?

Adapté à :

Les peaux claires à foncées (grâce à des lasers adaptés comme le Nd pour les peaux foncées).

Les femmes et les hommes souhaitant un résultat durable sur cette zone étendue.

Contre-indiqué si :

Grossesse ou allaitement.

Maladies cutanées ou inflammatoires actives.

Peau récemment bronzée.

9. Avantages de l’épilation laser des jambes

L'épilation laser des jambes est l'une des solutions les plus populaires en médecine esthétique pour se débarrasser durablement des poils. Idéal pour obtenir une peau douce et lisse sans avoir à répéter les rasages ou les épilations à la cire, ce traitement séduit par son efficacité et son confort. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette procédure.

Les jambes représentent une zone idéale pour l'épilation laser en raison de la densité et de la pigmentation des poils. Les avantages sont nombreux :

L'épilation laser pour les jambes peut se faire sur plusieurs zones :

Vous pouvez combiner ce traitement avec d'autres zones (aisselles, maillot) pour maximiser les résultats.

En moyenne, sont nécessaires pour obtenir des résultats durables.

L'épilation laser des jambes est généralement bien tolérée.

Pour les peaux très sensibles, une crème anesthésiante peut être appliquée avant la séance.

Fini les rasages et épilations réguliers.
Pas de poils incarnés ni d'irritations.
Des séances courtes même sur une zone étendue.
Moins coûteux que des années de cire ou rasage.