Esotérisme

L'ésotérisme comme aide spirituelle ? Quand on parle d'ésotérisme, on parle d'un conglomérat de connaissances, de doctrines, d'enseignements, de pratiques et de techniques d'une école philosophique, liée aux sciences occultes, à laquelle seul un groupe de personnes appelées initiés ont accès.



A leur tour, les initiés sont les maîtres spirituels, avec un haut niveau de connaissance, qui ont acquis au fil du temps et un grand apprentissage. Cette connaissance est difficile à comprendre et est gardée dans un silence strict, c'est-à-dire cachée, c'est pourquoi la pratique ésotérique est liée à l'occultisme.



Comment se développe la pratique de l'ésotérisme ?



Actuellement, la pratique de l'ésotérisme est liée au développement des connaissances et à l'élévation de l'état de conscience, un potentiel qui reste à l'intérieur ou à l'essence de chaque être humain, et qui tend de plus en plus à être activé par l'évolution au niveau de l'intelligence qui se produit à notre époque.



Ainsi, l'ésotérisme s'est limité à s'exprimer à travers les arts divinatoires, comme la magie blanche, la magie noire, la lecture d'oracles comme le tarot, le pendule, les runes, le café, la chimie, la régression ou la recherche des vies passées.

Quels sont les symboles utilisés dans l'ésotérisme ?

Tous les éléments utilisés pour la magie dans l'ésotérisme répondent à deux symboles uniques et représentatifs :



Le cercle : Le symbole fondamental dans tout rituel ésotérique. Représenté par le centre, de nous-mêmes, de notre âme et de l'univers, considéré comme l'un, sans division. Cela signifie que tout ce qui est fait au niveau de la magie ou du sort doit être entouré ou souligné par ce chiffre.



Le triangle : Ce symbole signifie la figure tripartite du monde et de l'univers, caractérisant l'âme, le corps et la volonté divine comme une seule et même chose. De cette façon, tout acte de magie ésotérique ou de sorcellerie doit être accompli selon la règle du triangle, qui oblige chaque rituel à avoir trois parties ou trois côtés à être accompli.



Tous ceux qui pratiquent l'ésotérisme pour aider ceux qui en ont besoin avec de bonnes intentions, et pour servir l'humanité, sont en voie de devenir de véritables maîtres spirituels, nécessaires à l'évolution intérieure de l'être humain.

