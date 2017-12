Esporte : Stars Sailors League - A corrida de vela começa em 10 minutos

Já é um primeiro passo importante, porque na noite de sexta-feira, após a primeira etapa, serão apenas as dez melhores equipes que podem estar na linha de partida no sábado das etapas eliminatórias. Um homem para cada evento oficial da Star Sailors League, o primeiro time das Qualificações terá seu ingresso de acesso direto ao Final, a segunda equipe será qualificada para o Semi-Final. As restantes oito equipes terão que competir nas quartas de final para as etapas seguintes.



Regras para lembrar na Stars Sailors League:

No final do primeiro dia, 10 equipes permanecem na corrida:

1. O time que termina em primeiro lugar na qualificação ganha o direito de acesso ao grande final do último dia.

2. O time está em segundo lugar na qualificação

3. As restantes oito equipes terão que competir nas quartas de final para as etapas seguintes.



Quem são os campeões que vão lutar?

* Paul Goodison GBR: Medalhista de Ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim. Ele já enfrentou muitos campeões na final de 2017. Ele conhece seus oponentes bem. Ele enfrentou muitas vezes Robert Scheidt ou Freddy Loof. Muitos especialistas vêem-no vencer apesar da oposição muito difícil reunida em Nassau.

* Robert Scheidt BRA: The Legend. Ele ganhou seu primeiro campeonato mundial em 1995. Este é, sem dúvida, o atleta mais experiente em mídia e o fã de esportes aquáticos mais conhecido. Ele tem o recorde de medalhas olímpicas e o recorde de vitórias no campeonato mundial. Ele tem cinco medalhas olímpicas e 14 títulos mundiais em aulas olímpicas. Sua carreira olímpica acabou. Robert Scheidt ainda está correndo para as outras corridas e as finais SSL é uma das suas corridas favoritas. Ele ganhou o SSL final de 2013. Ele quer ganhar esta final!

* Loick Peyron FRA: Toda a França está atrás dele. Atleta muito bem mídia francês e francês estarão no Youtube ao vivo para seguir a corrida.

* Grael Torben BRA: Esta é outra lenda de corridas de vela. Ele possui o recorde da Medalha Olímpica com Robert Scheidt. Ele é apelidado de Torpedo!

* Freddy Loof SWE: o sueco também é um favorito. Ele terminou em segundo lugar em 2014. Ele também quer ganhar essa corrida.

* Franck Cammas FRA: Uma lenda em construção que fará tudo para ser honrado nesta corrida mítica.

* Diego Negri ITA: Durante muito tempo na Stars Sailors League, ele vai jogar suas cartas completamente.