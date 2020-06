Europe: Le point sur la réouverture des frontières aériennes dans les pays de l'UE

Réouverture des frontières



L'Union européenne préconise la réouverture des frontières des 27 pays qui la composent afin de permettre les vacances d'été et de sauver le secteur touristique,qui depuis la menace du coronavirus, est en arrêt. Elle incite donc la levée des dispositions mises en place pour lutter contre le covid-19 notamment la réouverture des frontières aériennes. Margarethe Vestager, vice-présidente exécutive de la commission européenne affirme lors d'une conférence de presse à Bruxelles << Cela ne va pas être un été normal.... Mais si nous faisons tous des efforts, nous n'aurons pas à passer l'été bloqués à la maison ou l'été ne sera pas complètement perdu pour l'industrie touristique>>.



Sachant que le tourisme fait près de 10℅ de son PIB et 12% des emplois, l'UE énonce des recommandations,des avis permettant la liberté de circulation des biens et des personnes, la reprise des transports et du tourisme,tout ceci dans le respect des gestes barrières de lutte contre le virus.



La comission européene opte de manière concertée et sans discrimination pour une réouverture des frontières à l'intérieure de l'Union européenne. Étant confronté à la même situation épidémiologique et ayant pris les mêmes précautions de lutte contre la pandémie, les pays doivent être traiter de la même manière. Cependant, il est question de simples apports d'autant plus qu'il revient aux États membres d'en décider.



Elle rappelle également aux passagers aériens qu'ils ont le droit de recevoir le remboursement en monnaie fiduciaire des billets des vols annulés conformément au règlement européen n°261/2004 afin de les remettre en confiance



Il est à noter que les frontières avec les pays non européens seront maintenues fermées jusqu'à nouvel ordre selon le ministre de l'intérieur français Christophe Castaner.