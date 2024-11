Faire du Profhilo en Suisse

Tout savoir sur le traitement Profhilo : Hydratez et raffermissez votre peau naturellement ✨💉

1. Qu’est-ce que Profhilo ?

Pourquoi est-il unique ?

Concentration élevée d'acide hyaluronique : 64 mg par seringue, l’une des plus hautes du marché.

: 64 mg par seringue, l’une des plus hautes du marché. Pas de réticulation chimique : Sa formule pure est biocompatible et bien tolérée par la peau.

: Sa formule pure est biocompatible et bien tolérée par la peau. Double action : Hydrate en profondeur et redensifie la peau.

2. À qui s’adresse Profhilo ?

Les peaux relâchées : Manque de fermeté au visage, au cou ou au corps.

: Manque de fermeté au visage, au cou ou au corps. Les premiers signes de vieillissement : Ridules, peau terne, déshydratation.

: Ridules, peau terne, déshydratation. Les peaux matures : Qui nécessitent un coup de jeune global et naturel.

Zones traitées :

Visage (joues, bas du visage, ovale).

Cou.

Décolleté.

Mains et bras.

3. Comment fonctionne Profhilo ?

Résultat :

Une peau lisse, éclatante et tonique, avec une amélioration visible de la texture et de la densité.

4. Déroulement du traitement

4.1. Avant la séance

Consultation initiale : Le praticien analyse votre peau et vos besoins pour établir un plan personnalisé.

Le praticien analyse votre peau et vos besoins pour établir un plan personnalisé. Aucune préparation spécifique n’est nécessaire.

4.2. Pendant la séance

Technique BAP (Bio Aesthetic Points) : Le produit est injecté en 5 points clés de chaque côté du visage pour une diffusion uniforme et naturelle.

: Le produit est injecté en 5 points clés de chaque côté du visage pour une diffusion uniforme et naturelle. Les injections sont rapides, précises et quasiment indolores.

Durée : environ 30 minutes.

4.3. Après la séance

Effets secondaires légers : rougeurs ou petites bosses aux points d’injection, disparaissant sous 24 heures.

Retour immédiat à vos activités quotidiennes.

5. Résultats et protocole recommandé

Résultats visibles :

Immédiats : Amélioration de l’hydratation dès les premiers jours.

: Amélioration de l’hydratation dès les premiers jours. Optimaux : Après 4 à 8 semaines, la peau devient visiblement plus ferme, lisse et éclatante.

Protocole standard :

2 séances initiales à un mois d’intervalle.

à un mois d’intervalle. Entretien : 1 séance tous les 6 à 12 mois pour prolonger les résultats.

6. Avantages de Profhilo

Avantages Explications Naturel et discret Pas de modification des volumes, la peau est sublimée en douceur. Double action : hydratation et fermeté Idéal pour améliorer globalement la qualité de la peau. Non invasif Pas de chirurgie, pas d’éviction sociale. Convient à tous les types de peau Fonctionne sur peaux jeunes ou matures, sèches ou dévitalisées.

7. Effets secondaires et précautions

Effets secondaires possibles :

Rougeurs légères ou petites bosses aux points d’injection.

Sensibilité temporaire (rare et disparaît en quelques heures).

Précautions :

Évitez le maquillage pendant 24 heures après la séance.

Évitez le soleil, les saunas et les exercices physiques intenses pendant 48 heures.

8. Combien coûte un traitement Profhilo ?

Prix moyen par séance : Entre 300 et 500 euros .

Entre . Un protocole complet (2 séances) revient généralement entre 600 et 1 000 euros.

9. Questions fréquentes

Est-ce douloureux ?

Puis-je combiner Profhilo avec d’autres traitements ?

Quand verrai-je les résultats ?

10. Pourquoi choisir Profhilo ?

Source : https://jmmesthetique.ch/profhilo/