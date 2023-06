Fumée des incendies canadiens : Quel impact sur l'Europe ?

Les incendies qui font rage depuis plusieurs semaines au Canada ont créé un nuage de fumée épais qui se déplace vers l'Europe. New York, par exemple, a été gravement touchée par cette pollution atmosphérique le 7 juin dernier, devenant ainsi la ville la plus polluée au monde, dépassant même New Delhi, en Inde. Selon l'observatoire français des tornades et orages violents, Keraunos, la fumée s'étend maintenant au-dessus de l'océan Atlantique, se dirigeant potentiellement vers l'Europe.



Les fumées des incendies au Québec sont transportées vers le centre de l'Atlantique et se mélangent en partie à un front froid qui atteint la Bretagne. Les courants océaniques actuels pourraient faciliter le retour de cette fumée en Europe au cours des prochains jours, selon Keraunos. La Chaîne Météo a confirmé ces informations et a averti que certaines parties de la France pourraient être touchées. Les autorités locales ont également souligné la présence de polluants dans la fumée, en particulier des particules fines, qui représentent une menace sérieuse pour la santé publique. Les particules fines : un risque pour la santé Depuis le mois de mai, le Canada, en particulier la Nouvelle-Écosse à l'est du pays, est confronté à de nombreux incendies majeurs. Dans cette région, environ 16 000 personnes ont été évacuées et l'état d'urgence a été déclaré. Au 19 juin, on recensait encore 423 feux actifs dans le pays, dont la moitié échappait à tout contrôle, selon le ministre canadien de la Santé. Certaines zones du pays continuent d'être sévèrement affectées par la fumée, au point que des centres d'air filtré ont été ouverts et que les citoyens sont invités à limiter leurs activités en extérieur. Les images de New York recouvert de fumée épaisse au début du mois de juin restent gravées dans les mémoires.



Selon Nahel Belgherze, spécialiste du climat, la concentration la plus dense de fumée devrait se stabiliser temporairement au-dessus de l'Irlande et du Royaume-Uni. Il a prévenu sur Twitter que bien que la majorité de la fumée devrait rester en altitude, toute fumée se mélangeant à l'air ambiant pourrait entraîner une baisse locale de la qualité de l'air. Toutefois, après avoir traversé l'Atlantique, il est fort probable que le niveau de particules fines dans la fumée soit moins élevé qu'en Amérique du Nord, comme cela a été le cas en Norvège le 8 juin dernier. Malgré cela, les personnes souffrant de problèmes pulmonaires doivent rester vigilantes dans les jours à venir.



La propagation de la fumée des incendies canadiens vers l'Europe soulève des préoccupations quant à l'impact sur la qualité de l'air et la santé publique. Les autorités locales et les organismes de surveillance mettent en garde contre les particules fines contenues dans cette fumée. Il est essentiel de suivre les recommandations de santé publique et de prendre les précautions nécessaires pour limiter l'exposition à cette pollution atmosphérique.