Guerre en Ukraine : La centrale nucléaire de Zaporijia bombardée, un réacteur arrêté

C’est ce qu’on ne sait pas et ne saura peut-être jamais puisque les deux camps s’accusent mutuellement. L’un des responsables de l’administration pro-Russe : Vladimir Rogov accuse dans une déclaration sur Telegram, les combattants ukrainiens et précise même qu’il y a 5 frappes. Avec certitude, celui-ci dit que ce sont des lance-roquettes et autres pièces d’artillerie lourde qui ont servi aux frappes.

Les autorités ukrainiennes reconnaissent l’effectivité des frappes et même la mort de plus d’une dizaine de civils ukrainiens. Seulement qu’ils ne reconnaissent pas la responsabilité de cet acte dangereux. Comme il fallait s’y attendre, la Russie serait responsable des bombardements selon Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien appel d’ailleurs à la réaction immédiate de la communauté internationale pour mettre fin à l’occupation Russe en les faisant partir de la centrale nucléaire de Zaporijia si on veut pour toute l’Europe une sécurité nucléaire.

Plusieurs experts de l’AIEA sont déjà sur place à Zaporijia pour une évaluation plus profonde de la situation.