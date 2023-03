Brèves

String

La ficelle, ou pagne, est un vêtement originaire d'Inde qui servait à tenir les pagnes dans l'Antiquité.

Au Moyen Âge, il était utilisé comme sous-vêtement par les femmes et les hommes.

La version moderne de ce vêtement est encore utilisée aujourd'hui !

Soutien-gorge

Chemises de nuit

L'histoire de la lingerie remonte à l'Antiquité. Les plus anciens vêtements conservés sont en lin ou en coton et datent d'il y a plus de 5 000 ans. Mais que savez-vous de l'histoire des sous-vêtements ? Voici notre guide de l'évolution des soutiens-gorge et autres sous-vêtements de l'Antiquité à nos jours.La lingerie est une forme de vêtement, de sous-vêtement et de vêtement de dessus. La lingerie peut être portée en public, en privé ou sous les vêtements.L'histoire des soutiens-gorge est longue et riche, puisqu'elle remonte à l'Égypte ancienne. En fait, certains historiens pensent que le premier soutien-gorge moderne a été inventé par une Égyptienne du nom de Sheikha Oum Kalthoum en 1350 avant notre ère. On pense qu'elle a fabriqué cette invention à partir de lin afin de pouvoir porter ses vêtements sans montrer sa peau ou son décolleté - une tendance qui est devenue populaire chez d'autres femmes à l'époque.Mais ces premières formes étaient réservées aux femmes ayant une petite poitrine (ou pas de poitrine du tout). Si vous aviez une forte poitrine, il a fallu attendre 1914 pour que Mary Phelps Jacob fasse breveter son modèle de brassière et que vous puissiez en porter une !Les chemises de nuit, généralement blanches, étaient portées par les femmes au XVIIIe siècle. Les chemises de nuit étaient en coton, en soie ou en satin, mais elles ne servaient pas de vêtements d'extérieur. Au XIXe siècle, la mode est venue pour les femmes de porter des chemises de nuit comme vêtements de dessus pendant la journée, mais pas pendant la nuit, car elles ne voulaient pas que leur mari les voie en sous-vêtements avant l'heure du coucher.Voilà pour l'histoire de la lingerie et des sous-vêtements. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à la lire qu'à l'écrire !Source : https://lesparisiennes-lingerie.com/